Lara Álvarez vuelve al plató de 'Supervivientes' para disfrutar de la gran final. Para la gran noche que proclamará ganador o ganadora de esta edición de 2022, la presentadora ha apostado por un espectacular vestido largo en color marrón chocolate con una gran abertura que recordaba al que lució en la final de 2020 pero, hace dos años, era en color negro. La asturiana recogió su larga melena en un favorecedor moño y lució el moreno adquirido durante su estancia en Honduras. El estilismo ha sido obra de su estilista de cabecera, Mayte Méndez de Vigo, y el vestido de Lara Álvarez era un diseño de alta costura de Malne, la misma firma del vestido que lució en la final de 2020 y que tanto recordaba a esta elección, y las sandalias doradas de Jimmy Choo.



Jorge Javier Vázquez recibió a Lara con el plató en pie y un gran aplauso que emocionó a la asturiana que devolvió el cariño recibido con multitud de besos. Los presentadores se fundieron en un sentido abrazo que demuestra la buena conexión que tienen como ya mostraron en el regreso de Jorge Javier al plató tras superar la laringitis post-Covid que sufrió hace solo unos días.

Telecinco

"Ya son ocho años juntos así que abrázame hombre" le decía divertida la asturiana a Jorge Javier ha querido dejar claro que Lara es parte fundamental del éxito de 'Supervivientes'. "Que parte tan importante eres tú de 'Supervivientes'. Estar siempre con esa energía, es muy difícil, toda mi admiración porque es muy difícil", aseguraba el catalán ante la emoción de su compañera. "Cada vez que me dices algo bueno no sé qué decir porque me pongo muy nerviosa", contestaba emocionada. Ambos expresaban su emoción por la final que iban a vivir aunque reconocían estar muy perdidos con quién iba a ganar.

@mayte1969

Tras la expulsión de Ignacio de Borbón, Lara Álvarez se emocionó hasta las lágrimas recordando la buena sintonía que, en esta edición, ha tenido con todos los concursantes. "Estoy emocionada, no sé ni qué decir porque este año con todos he tenido una conexión especial", reconocía entre lágrimas.

