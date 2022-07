Rubén Sánchez Montesinos ha aprovechado su reaparición en el debate final de 'Supervivientes' para lanzar una dura crítica contra el programa. El ex concursante, que se convirtió en el segundo expulsado de esta edición, ha aprovechado un momento en el que Carlos Sobera le ha dado paso para decir todo lo que piensa sobre el reality, dejando claro que, en su opinión, no le han tratado como al resto de los participantes.

Todo ha surgido después de que el presentador les preguntase a varios de ellos cuál había sido su peor momento en Honduras. "Yo, más que problemas, en la convivencia hubo gente que no me quiso aceptar, que faltó a mis valores, a mi familia y a mi pareja", ha comenzado explicando reconociendo que, en su opinión, no le han tratado con el mismo cariño que al resto.

Telecinco

"Aquí no se me dio la oportunidad, y ahora lo puedo decir, que me libero de la mordaza, porque no se me ha traído ningún domingo ni ningún martes, parece ser que se me tenía miedo, no se me quería escuchar y ver al gran Rubén Sánchez Montesinos real", ha indicado lanzando una dura crítica al programa por no haberle invitado a las galas que ha habido durante la semana.

Además, ha reconocido que una de las cosas que más le han dolido es que su familia no apareciese como ha ocurrido con la del resto de sus compañeros. "La gente en la calle me ha mostrado su calor y cariño y aquí no se me ha mostrado. Así como el Pirata Morgan no ha entregado la carta de mi madre por el día de la madre. No se mostró a mi madre que estuvo 13 meses en el hospital antes de entrar al 'reality' y a punto de morirse".

Telecinco

De esta forma, siente que no se han preocupado por mostrar cómo es él de verdad. "Nadie se preocupó en saber quién era Rubén Sánchez Montesinos, qué hijo, qué vecinos, qué hermanas, qué familia, quién era. No se me dio la oportunidad de conocerme como superviviente". Una sensación que Carlos Sobera quiso quitarle de la cabeza. "Estás aquí, porque queremos que estés aquí, y, pienses lo que pienses, en este programa se te ha querido muchísimo. No es nada personal, son cosas que pasan en el concurso, créeme", le ha indicado aconsejándole que debe diferenciar el programa de la realidad.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io