Marta Peñate ha logrado convertirse en la segunda finalista de 'Supervivientes'. La novia de Tony Spina ha confesado que siente que Alejandro Nieto ha sido un justo ganador. Además, no ha podido evitar sorprenderse al conocer el porcentaje de votos que hubo entre ellos, y es que el novio de Tania Medina terminó ganando sin que hubiese mucha diferencia entre ellos.

Tras recordar algunos de los momentos que ha vivido en Honduras, la novia de Tony Spina no ha podido evitar derrumbarse. "Me da miedo que la gente me vea débil. Me cuesta demostrar debilidad, lo tengo que reconocer", ha indicado asegurando que para ella no era nada fácil mostrar ese lado suyo, y es que ha reconocido que prefiere dar la imagen de "mala".

Telecinco

La ex concursante ha reconocido que, aunque le hubiese gustado ganar, se queda con todo lo que ha aprendido gracias al tiempo que tuvo que permanecer sola en el palafito. "Lo que he avanzado como persona no me lo va a quitar nadie", ha indicado confesando que para ella fue bueno ir encontrándose allí con todos los supervivientes que fueron expulsados, ya que eso le dio la oportunidad para reconciliarse con ellos. "Todos ellos me sirvieron para yo avanzar", ha desvelado.

Lo cierto es que para Marta Peñate esta ha sido una noche muy especial, y es que ha podido recibir el cariño de todo el público, que no dudó en ovacionarle y ponerse en pie cuando ella mostró su emoción. Un momento único que le sirvió para sentir todo el apoyo que ha estado recibiendo durante este tiempo.

Telecinco

Además, la canaria ha reconocido que no pierde la esperanza de ganar algún día un reality. "Este es el tercero que me presento, donde hay un premio económico, que no gano", ha desvelado entre risas mientas Carlos Sobera intentaba animarle. "Bueno, cada vez te quedas más cerca de poder lograrlo", le ha recordado el presentador.

Su reproche a Desi Rodríguez

Tras recordar su paso por el concurso, Marta Peñate ha reconcido que, aunque con Desi fue uno de sus mejores apoyos en Honduras, ahora está un tanto 'decepcionada' con ella. "Entiendo que el 80% de mis compañeros estuvieran a favor de Alejandro, pero me dolió que tú en un vídeo estuvieras gritando: 'Alejandro ganador'. Pero bueno, que yo no me voy a enfadar con ella por esto, pero quería decírselo", ha confesado reconociendo que quería hablarlo con ella.

Telecinco

Por su parte, Desi le ha dejado claro que se estaba equivocando, explicándole que ella gritó eso porque tenía al lado a la familia de Alejandro. "De todas formas, siempre he dicho que quería que ganase o él o Marta", ha desvelado asegurando que ella estaba dispuesta a explicárselo todo para no permitir que esto estropease su amistad.

