Susanna Griso volverá a sentarse en la mesa de Espejo Público el próximo lunes 5 de septiembre. Ese mismo día, y cómo viene siendo habitual en el programa, no solo se analizará la actualidad rodeada de sus colaboradores y expertos de confianza; la nueva temporada también traerá cambios, modificaciones sutiles de contenido y de escenificación que ayudarán al formato a lidiar con El programa de Ana Rosa, su mayor competencia actualmente.

Susanna Griso ya está de vuelta, aunque de momento no aparezca en pantalla. En realidad, está perfilando ya sus looks para la nueva temporada. "Ya en la tele calentando motores. Queda una semana para volver a subirse al andamio (léase, los tacones)", comentó la presentadora en su cuenta de IG, donde colgó una instantánea en la que posa junto a un multicolor abanico de calzados.

Fran Rivera no seguirá en 'Espejo Público'

Fran Rivera dejará de formar parte del plantel de colaboradores en la nueva temporada de Espejo público. La principal cadena del grupo de comunicación ha decidido prescindir de sus servicios tras cuatro años haciéndolo, tanto en la mesa de opinión como, después, en una sección propia, en la que el diestro entrevistaba a personajes de la actualidad.

Envuelto en alguna que otra polémica, la entrevista que dio recientemente a Déjate querer, en Telecinco, parece que fue la gota que colmó el vaso.