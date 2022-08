Angie Rigueiro apura sus últimos días de descanso antes de volver al trabajo. La periodista se incorpora a su trabajo como presentadora de 'Deportes' de Antena 3 después de haber disfrutado de unas vacaciones en las que ha descansado y, sobre todo, "desconectado". Antes de su 'vuelta al cole', Angie Rigueiro posó para DIEZ MINUTOS con algunos de los bañadores y bikinis de moda esta temporada.

Angie, ¿cómo está yendo el verano?

Fenomenal, he estado en Santander, Asturias, Venecia, Cádiz, Sanxenxo y Oporto. Estoy de vacaciones hasta el 29 de agosto, me gusta cogerme un mes seguido para desconectar antes y después.

Te ha sentado realmente bien, estás hasta rejuvenecida.

Puede ser (risas). Yo tengo la teoría de que el yoga y el mindfulness rejuvenecen; te relajan, y eso se nota.

Se te ve cómoda posando en ropa de baño. Te cuidas mental y físicamente.

Cuando me lo propusisteis pensé: "¿por qué no". Al fin y al cabo es verano, que me encanta. Y estoy prácticamente todo el mes en ropa de baño y sandalias. Y sí, soy muy deportista desde que era niña; en casa lo hemos vivido como una actividad más. En este tiempo descanso, pero me gusta dar largos paseos por la playa o por el monte, nadar…

Eres de bañador, bikini, prefieres hacer nudismo…

Soy más de bikini, aunque en los últimos años los bañadores son tendencia, con diseños muy bonitos.

¿Ésta es tu época del año favorita?

Totalmente. Me encanta el sol, el calor, la playa… Si la vida me lo permite, cuando me retire me gustaría ir a vivir a un sitio donde haya mar. Además, mi cumpleaños es el 16 de agosto.

Beatriz Velasco

¿Te reconoces en los Leo?

Tengo bastante de Leo, tanto lo bueno como lo malo, que trato de limarlo. Sí que es verdad que soy muy alegre y energética, y que tengo mucho genio, características que dicen de los nacidos bajo este signo. Aquí donde me veis soy muy tranquila, pero de repente tengo un pronto… Con los años lo he ido modificando.

¿Y con quién sacas el genio?

Eso de que lo sacas con la gente que tienes más cerca… No te creas, yo lo saco con cualquiera (risas). Me sale cuando veo alguna injusticia, incluso por defender a gente que no conozco; es algo que me sucede desde la infancia.

"Tengo un año ilusionante porque inauguro oficialmente mi empresa"

Vamos, que fuiste una niña con un marcado instinto de protección.

Sí, soy la pequeña de cuatro hermanos y es paradójico porque por un lado he tenido ese rol, fíjate que me llamaban Bebu, he cumplido 34 y me siguen llamando así, pero siempre he sido protectora, y más a medida que me he hecho mayor.

Y hablando de niños. ¿Cómo se te presenta la 'vuelta al cole'?

Tengo un año ilusionante porque inauguro oficialmente mi empresa. Estos últimos meses he empezado a poner los cimientos y para septiembre está todo listo. Se llama 'Aprendiendo a Comunicar' (aprendiendoacomunicar.com) y es una academia de comunicación y de coaching, con cursos destinados a altos directivos y a trabajadores. Y hay otros destinados a particulares, en versión online, y con vistas a expandirme a Latinoamérica. Cumplo un sueño. ¡Y ya tengo dos clientes, los cerré en julio!

¿Pero sigues con el Máster?

Sí, continúo con el Máster de Periodismo en Televisión (en la Universidad Francisco de Vitoria), está ya muy rodado y ésta va a ser la quinta edición. La docencia, el enseñar a comunicar, como yo cada día en Antena 3, está en mis venas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Y cómo llegas al coaching?

Lo he ido aprendiendo. Además, mi hermana es psicóloga, Maru Rigueiro, muy reconocida en el mindfulness, me fui metiendo en ese mundo con ella y lo quise profesionalizar. Es importante dominar el cerebro, las emociones; el cómo nos tratamos influye en cómo logramos nuestras metas. A veces hay que parar y pensar qué es lo que queremos porque vamos como en piloto automático.

Esa parada o reflexión vital tú ya la habrás hecho. ¿En qué momento estás?

Yo ya tengo muy claro lo que quiero. Los cambios son muy positivos y el mío fue cuando pasé de informativos a deportes. No lo esperaba, me pareció raro y al final ha resultado de lo mejor. Al dejar el matinal, con un horario muy exigente, mejoré en calidad de vida y se me abrió un abanico de posibilidades, con proyectos como el magazine 'Antena abierta'. Pero además de seguir en la tele, yo quería montar mi propia empresa.

Corren nuevos aires en Antena 3. ¿Te ves estancada, te apetecería hacer otra cosa?

Yo ya he hecho de todo. En cualquier momento puede haber nuevas oportunidades. En 'Deportes' estoy contenta, lo compagino con más cosas y es un puente a otros formatos.

A título personal, ¿cómo has cambiado?

Ser mamá ha sido muy importante. Siempre pensé que lo sería más tarde, y con 30 años me quedé embarazada. Fue lo mejor que me pasó, un punto de inflexión, y empecé con lo del mindfulness y el crecimiento personal. Y ha sido crucial aceptar lo que pasa, es la clave de ser feliz.

Tu hijo empieza ahora el 'cole de mayores'.

¡Sí! Va a cumplir tres años y empieza Educación Infantil, lo que pasa es que ha ido a una guardería que es el colegio en el que va a estar. Para él es como una continuación, vuelve al sitio con el que ya está familiarizado.

Es el hombre de tu vida.

Absolutamente. Ignacio está muy gracioso, además, habla mucho; se nota que yo le hablo mucho como periodista (el padre del niño, Guillermo Santacruz, que es hijo de Victoria Prego, también es periodista). El otro día me dijo 'te quiero' y que era 'el amor de su vida'.

Querías tener más hijos… ¿Sigue entre tus planes?

Sí, sí. La maternidad es de lo que mejor se me da porque soy muy tranquila y me gustan muchos los niños y jugar. Acabo de cumplir 34 años y todavía tengo tiempo para darle hermanos a Ignacio. Pero la vida viene como viene y hay que aceptarlo. Si me haces un 'Gente con estilo' dentro de unos años, seguramente… De aquí a la cuarentena tendré más niños.

¿Estás enamorada, ahora mismo estás con alguien?

Estoy muy bien.

¿Qué buscas en tu pareja?

Es vital que el compañero de vida sea alegre, positivo, que me haga reír mucho y, sobre todo, que compartamos valores. Yo soy muy familiar, muy alegre, muy “pa’lante”. Y a mí me gusta mucho admirar a la persona que tengo al lado, que el otro tenga inquietudes. -¿Y te va que te admiren? -También. Que te admiren y te valoren es importante. ¡Ah, y que sean cariñosos!

Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para René Furterer Agradecimientos: BLESS Hotel Madrid C/ Velázquez, 62. 28001 Madrid.Teléfono : 915 752 800 blesscollectionhotels.com/es