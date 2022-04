Espejo público ha recibido la visita de un invitado inesperado. El periodista Paco Marhuenda se encontraba valorando el plan económico que ha anunciado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando un sonido interrumpía su discurso. Se trataba de una mosca que se ha colado en el plató y a la que ya habían detectado el resto de colaboradores, tal y como aseguraba Elisa Beni.

La mosca, que ha supuesto un gran revuelo en el plató, ha recibido una muerte rápida por parte de Susanna Griso, que no ha dudado en levantarse y, con unos folios, ha aplastado al insecto contra la mesa. "Ahora dirán que maltrato animales", ha bromeado la periodista.

.@SusannaGriso mata una mosca en el plató de Espejo Público y se desatan las risas de los colaboradoreshttps://t.co/8O4IZniVs4 — Espejo Público (@EspejoPublico) April 21, 2022

El momento del ataque

Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, reconocía que llevaba un rato intentando matar a la mosca sin haberlo conseguido. La presentadora ha aprovechado un momento en el que este insecto volador se ha posado en la mesa de colaboradores para, folio en mano, intentar acabar con ella.

"La maté. Ahora saldrá alguien a quejarse de que he matado una mosca", bromeaba la periodista. Marhuenda recogía la broma diciendo que la mosca formaba parte de la plantilla de Atresmedia y estaba dedicada a pasearse. "Para atacar a Elisa Beni", decía entre risas Susanna Griso.

