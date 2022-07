A pesar de que Sonsoles Ónega ha dado el paso de dejar su trabajo como presentadora en Telecinco para irse a la competencia, lo cierto es que la periodista sigue muy presente en Mediaset, y es que la que fuera conductora de 'Ya es mediodía' y de 'Ya son las ocho' hasta su cancelación el pasado 2 de julio, ha "reaparecido" en la que ya es su antigua cadena en unas imágenes para el final de 'Sálvame Mediafest', donde debía introducir a uno de sus compañeros del equipo, Esteban Muñoz -editor de 'Ya es mediodía'- que debía formar parte del festival.



Como es lógico, se entiende que las imágenes ya estaban grabadas antes de saberse la noticia de su marcha, pero se desconoce la razón por la que la cadena ha querido emitir igualmente las imágenes. Además, cabe destacar el 'lapsus' que se vivió este 13 de julio por parte de la realización de 'Ya es mediodía', que emitió la cabecera antigua del programa -en la que aparecía la propia Sonsoles- a pesar de que ya había una nueva, más aséptica y sin imágenes de presentadores.

La cabecera de Ya es mediodía sin Sonsoles pic.twitter.com/MTeRYXVrgz — EliamSweet 🏖️☀️ (@eliamsweet) July 12, 2022

El futuro del magacín ya está solucionado: como cada verano, será Marc Calderó quien tome las riendas para conducirlo, y lo hará hasta septiembre, momento en el que Marc pasará el testigo a Joaquín Prat, y éste, según ha apuntado Semana, dejará de ser presentador de 'Cuatro al día', programa que, mientras se escriben estas líneas, no tiene sustituto oficial para entonces.

Sonsoles, por su parte, habría decidido con firmeza su marcha de la cadena a pesar de que la cúpula de la misma le habría insistido para que se quedara. Atresmedia ya le ha dado la bienvenida a través de las redes sociales, mientras todos seguimos a expensas de saber cual será el proyecto que tienen preparado para ella.

¿Despedida velada de Sonsoles?

La rapidez con la que se sucedieron los acontecimientos dejaron a Sonsoles sin tiempo para hacer una despedida a lo grande, aunque algunos han visto en sus palabras en su último programa un adiós velado: "Hasta aquí hemos llegado. Se quedan con Informativos Telecinco. Aquí les llevo. Adiós", dijo poniéndose la mano en el corazón.

