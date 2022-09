Carmen Maura visitaba 'El Hormiguero' y se convertía en una de las entrevistas más curiosas de esta nueva temporada. La actriz acudía al programa para promocionar su nueva película, Rainbow, que se estrenará en cines el 23 de septiembre y en Netflix a partir del 30. Basada en el clásico 'El Mago de Oz', la cinta cuenta el viaje de una adolescente en busca de su madre durante el cual conoce a nuevos amigos, a la par que se enfrena a peligrosos enemigos que intentan impedir que descubra el misterio de su pasado. A parte de hablar de este nuevo e interesante proyecto, Maura se abría un poco con el público llegando a contar algo muy íntimo de su vida que tiene que ver con sus gustos.

"Me gusta tanto hacer reír... es adictivo. A veces me dicen por la calle que he nacido para hacer eso y siento que es verdad", empezaba contando la invitada pero no solo se refería a su vida laboral, sino a la personal también. "¿Es verdad que coleccionas muñecas Barbie?", la actriz sin dudarlo le era muy sincera a Pablo Motos y contestaba: "Tengo unas 90, no obstante, hace mucho que no juego".

Antena 3

"Me encanta jugar con ellas y compartirlo con alguien, pero es que me cuesta encontrar algún amigo que juegue conmigo. Las visto, las peino... Tengo algunas muy caras y otras 'basura' que me traen mis amigos", continuaba Maura dejando muy sorprendido al presentador. La actriz tiene muñecas que les fascina y otras no tanto, pero se divierte literalmente como una niña.