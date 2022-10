RTVE ya tiene a su representante español para Eurovisión Junior 2022. Se llama Carlos Higes, es valenciano y tiene 11 años. Cantante, actor y modelo, ha participado en diversos talents de televisión, recibe formación de canto y piano y afirma que se enamoró de Eurovisión con solo 4 años, cuando Jamala ganó Eurovisión en 2016: “No me lo creía. Me pellizqué para ver si era real. Estoy en una burbuja”, dijo tras conocer que actuará en Armenia el próximo 11 de diciembre.

Carlos Higes ha sido elegido entre 95 niños. En el casting final, nuestro candidato interpretó ‘Eco’ de @_XEINN y ‘Tacones rojos’ de su artista favorito @SebastianYatra



Hoy se ha presentado en RTVE con @Josepablo_ls @MariaEizaguirre y @evamora_tve



👉🏼 https://t.co/AdlxA99unj pic.twitter.com/kvPUnHZH2q — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) October 4, 2022

Tras la elección del artista que actuará en Ereván junto a otros 15 niños, RTVE está inmersa en el proceso de selección de la canción más adecuada para que Carlos Higes brille en el escenario de Eurovisión Junior ante los espectadores de toda Europa. Hasta el momento RTVE ha recibido un total de 247 temas para participar en Armenia. Durante este mes de octubre, se grabará la canción y el videoclip del tema elegido para el festival, que RTVE entregará a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) antes del 4 de noviembre.

A una voz versátil de amplio registro, muy buena afinación y un color de voz que se mantiene en todos los registros, Carlos Higes suma una presencia en el escenario que desprende inocencia y naturalidad.

Quién es Carlos Higes



Carlos Higes es un cantante, actor y modelo nacido en Valencia que acaba de cumplir 11 años. Un niño de talento innato, alegre, divertido y trabajador que sueña con participar en el Festival de Eurovisión desde que tenía 4 años, cuando Jamala conquistó el micrófono de cristal en Eurovisión. Es fan de Justin Bieber y Sebastián Yatra y, de ente los eurovisivos, de Chanel y Blas Cantó, nuestros últimos representantes en el certamen musical europeo.

Buen estudiante, le encantan los idiomas y hablar inglés y sus asignaturas favoritas son las Ciencias Naturales, la Lengua y el Francés. Tras el colegio, donde cursa 6º de Primaria, juega al fútbol sala y continúa su formación artística con clases de canto y piano. Ha participado en varios concursos de talento en televisión (‘Idol Kids’, ‘La Voz’), y también ha realizado incursiones en el mundo de la moda y la interpretación.