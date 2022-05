Chanel ha realizado su primera rueda de prensa en España tras regresar de Turín. La cantante no puede estar más feliz después de haber logrado alcanzar el tercer puesto en 'Eurovisión 2022'. De hecho, nada más volver a nuestro país lo primero que hizo fue realizar un concierto en Madrid por San Isidro, donde se dio un auténtico baño de masas en el que sorprendió verle lucir en todo momento unas gafas de sol, algo que tiene una gran explicación. Ahora, la artista ha desvelado cómo vivió el festival y qué opina de las últimas polémicas que han surgido sobre las votaciones.

Lo cierto es que Rumanía, Azerbaiyán y otros cuatro países han denunciado que los votos de su jurado fueron modificados por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival. Sin duda, unas irregularidades en las votaciones que, de confirmarse, podría hacer que Chanel se hiciese con el segundo puesto, algo que en esta ocasión tiene una gran importancia, ya que en caso de que Ucrania no pueda ser sede del festival el año que viene, el país que tiene prioridad en acogerlo es el que ha quedado en segundo lugar.

Una polémica situación sobre la que la cantante no ha dudado en desvelar su opinión. "Sinceramente, creo que eso es algo que debe responder la organización. Nosotros somos artistas y hemos hecho nuestro trabajo. Cuando salí del escenario dije: 'nosotros aquí hemos ganado'".

De esta forma, Chanel ha dejado claro que prefiere desvincularse de lo ocurrido, y es que para ella lo más importante es saber que lo hizo lo mejor posible encima del escenario, algo que para ella ya es suficiente triunfo. Además, ha querido pronunciarse también sobre las críticas que recibió cuando fue elegida para representar a España. La artista ha dejado claro que si trabajó duro para hacer una gran actuación no fue para "callar bocas", sino para hacer su trabajo lo mejor posible. "No tengo rencor, pero reflexionemos sobre esto", ha asegurado dejando claro que las críticas que recibió en redes a otra persona podrían haberle afectado mucho más y es importante tener cuidado.

Cristiano Malgioglio se disculpa con Chanel

Esta no es la única polémica a la que ha tenido que hacer frente, y es que durante la rueda de prensa también ha hablado sobre el polémico comentario que realizó un artista italiano durante su actuación.

En concreto, fue el cantante Cristiano Malgioglio, comentarista de la RAI, quien dijo que Chanel le parecía "una copia de Jennifer López", una frase que ha causado una gran indignación y por la que ha querido pedirle disculpas. "Mi comentario ha sido malinterpretado, mi intención no fue ofenderte. Nunca he animado a la audiencia italiana a que no te voten. No me gusta lo que se está diciendo en España. Chanel, debo decirte que estoy muy triste por esta situación, si algo te ha molestado no era mi intención. Está canción espero que sea un éxito mundial", ha indicado a través de un vídeo.

Unas disculpas que ha completado enviándole un gran ramo de flores en el que vuelve a reiterarle su pesar por haber causado tanto revuelo con el comentario que realizó sobre ella. Unas palabras a las que la artista no ha querido dar más importancia aceptando su disculpas. "Es un comentario desafortunado pero valoro el ponerte delante de una cámara y disculparte públicamente".

En cuanto a las anécdotas sobre su paso por el festival, Chanel recuerda con gran cariño los 'looks' que lució, sobre todo el que llevó durante la alfombra turquesa que tanto dio de qué hablar. Un momento en el que ha reconocido que la chaqueta de Palomo Spain que llevó durante la actuación pesaba demasiado. "Tuve una pequeña crisis y eso que yo soy muy positiva", ha reconocido confesando que no sabía si sería capaz de bailar con ese traje, algo que finalmente consiguió con éxito.

