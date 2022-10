Chenoa se convertía en la invitada de este miércoles 26 de octubre en 'El Hormiguero'. La cantante tiene un nuevo proyecto profesional que se suma a su dilatada carrera en escenarios y platós de televisión, y es que la artista llegaba al programa para presentar el 'late night' que presenta en Europa FM: 'Tómatelo menos en serio'. La mallorquina, de origen argentino, asume las riendas de este programa radiofónico nocturno lleno de humor, diversión y amigos y no puede estar más contenta por la nueva aventura.

A parte de contar lo bien que le va profesionalmente, Chenoa no ha podido evitar de compartir con sus fans lo bien que le va la vida de casada. Su boda con Miguel Sánchez Encimas nos enamoró a todos y ahora ser la mujer de un médico le parece la mejor vida. ¿Cómo se enamoró la pareja? Lo primero en lo que se fijó la cantante fue en la voz de su chico.

"Estábamos en una cena de amigos y él entró y me gustó la voz. Cuando le vi dije '¿perdona?'. Lo habían sentado enfrente de mí y le puse el papel al lado para que se sentara. Claro que le tiré la caña y le dije que vivía al lado que me llevara a mi casa", contaba la ex concursante de 'OT 1' sobre cómo empezó su historia de amor. Como ya conocemos, la cantante es una mujer con fuerza y aunque fue ella la que dio el primer paso, tampoco fue tan lanzada: "A mí me mucha vergüenza y para eso soy muy lenta. Me gusta la conquista de la charla, por muy guapo que sea si no me da charla…Después de esta noche nos tomamos un café y le dije que me había visto las 23 temporadas de 'Anatomía de Grey", contaba con gracia la cantante.