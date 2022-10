Chenoa estrena trabajo en la radio. La cantante suma un nuevo proyecto en los medios de comunicación cuando está a punto de estrenarse la nueva edición de 'Tu Cara Me Suena' en la que repite como jurado junto a Lolita, Ángel Llácer y Carlos Latre. Chenoa ha fichado por Europa FM para conducir un late night radiofónico que se estrena el 13 de octubre y se emitirá dos veces a la semana, la madrugada de los jueves y los viernes.

En el vídeo de la parte superior, te contamos todos los detalles del nuevo proyecto de Chenoa que hace unos días hizo arder las redes al presumir de tipazo. El programa radiofónico llevará por título 'Tómatelo menos en serio' y tendrá un variopinto elenco de colaboradores como Valeria Ros, Joaquín Reyes, Antonio Resines o Andrea Compton. ¡Dale al play y descubre todos los detalles del nuevo programa de radio de Chenoa!

Pero 'Tómatelo menos en serio' no es la única aparición que Chenoa, que luce unas favorecedoras mechas rubias, tendrá en Europa FM. La cantante se ha estrenado como colaboradora de 'Cuerpos especiales', el morning show de Eva Soriano, para dar su punto de vista sobre los temas de actualidad. En su debut, la artista comentó el enfado de Fernando Tejero que decidió abandonar Twitter después de que un usuario criticara su papel en una película y ha explicado qué piensa de contestar en redes a comentarios negativos. "Yo siempre digo que cuando estés 'calentito' suelta el móvil y vete a dar una vuelta a la manzana. Si tú haces una cosa que va a haber todo el público, sabes que no todo el mundo va a opinar bien. Tienes que estar tranquilito", explica y añade que, en ocasiones, bloquea directamente pero no siempre. "Aunque también soy muy empática y a veces escribo por privado para ver qué le pasa a esa persona", asegura.