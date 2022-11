Esta semana 'El Hormiguero' arrancaba con dos actores de categoría: Claudia Salas y Ricardo Gómez, los protagonistas de la serie 'La Ruta'. La producción es el viaje de un grupo de amigos de la localidad valenciana de Sueca, desde su despedida en una masificada Ruta Destroy, en el año 1993, hasta recordar el día que entraron en la discoteca Barraca por primera vez. Este recuerdo repasa la historia del movimiento social y musical que se vivió en la comunidad valenciana alrededor de las discotecas. Este es un movimiento que ha vivido muchísimo Pablo Motos, y es que antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de nuestro país era el que amenizaba las noches valencianas.

El presentador conoce perfectamente el rollo de esa época y les contaba una anécdota de lo más curiosa a los actores. En una de las escenas de la serie, Ricardo Gómez aparece en lo alto de un elefante, lo que le recordó una curiosa historia a Motos: "En la discoteca donde yo pinchaba siempre bajaba la música cuando había alguna pelea en la sala, subía las luces al máximo y así la seguridad ya sabía lo que estaba pasando. Pero eran otros tiempos. Todo estaba permitido porque nadie quería enfadarse. Solo querían pasarlo bien. Una de las veces recuerdo ver que se formaba un círculo delante de la cabina y, espero que no se enfade, era el tío Patilla con un burro que se dedicó a ir por la discoteca", recordaba.

Parece que Pablo Motos se conoce bien la ruta del bakalao y, aunque no ha querido dar más detalles de la discoteca donde trabajaba, el presentador confesaba que sabía de la existencia de todas las salas de la época. "A mí lo que me ha llamado la atención de todo lo que me han contado de la ruta del bakalao es que la gente no salía a ligar, salía a pasárselo bien. Ahora es como que la gente sale más a ver si pilla", les comentaba los actores pero Motos cree que ese siempre ha sido un fin común de cualquier época.