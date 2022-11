Este martes 15 de noviembre Antonio Banderas visitaba 'El Hormiguero' para promocionar su nuevo musical 'Company'. La obra se estrena este jueves 17 de noviembre en el Hotel Teatro Albéniz y el actor le contaba todos los detalles a Pablo Motos de este gran sueño. La estrella de Hollywood, aunque vive intensamente, tuvo que cambiar ciertos hábitos por un gran susto que sufrió hace cinco años. Si hay algo que caracterice al actor es que vive su trabajo con mucha pasión, pero tras sufrir infarto en 2017, su forma de ver la vida le cambió por completo.

"Cuando me pasó lo que me pasó en 2017, un problema de salud muy serio, las cosas que no eran importantes en mi vida en aquel momento dejaron de flotar a mi alrededor. Se hundieron y permanecieron las cosas importantes, como mi hija, mis amigos, mi familia y no voy a hablar de mi profesión sino de mi vocación como actor. Mi vocación no nació delante de una pantalla sino sobre un escenario, mi vocación nació en el teatro y sobre todo en el teatro musical", se sinceraba Banderas con el presentador.

Antena 3

Todos los problemas que le generaban una preocupación constate al actor desaparecieron y salieron a flote las que sí importan de verdad. Pero no solo el actor ha querido expresar, una vez más, lo importante que es para él su profesión, sino que también ha habido tiempo para bromear. Antonio Banderas parece que no solo tiene pasión por su trabajo, sino en el amor también. "El tiempo en la relación cambia la forma de amarse. Es decir, la pasión del principio va a desaparecer, pero se va a convertir en algo, a lo mejor, mucho más interesante", empezaba reflexionando Pablo Motos a lo que le contestaba el actor: "Yo no he perdido la pasión sexual. Mis 'Países Bajos' siempre han sido muy civilizados".