Este miércoles 7 de diciembre los actores Kira Miró y Julián López acudían a 'El Hormiguero' para presentar su nueva película, 'Todos lo hacen', que se estrena en cines el próximo 28 de diciembre. Este nuevo proyecto está basado en una reunión de cuatro parejas que son invitados a un hotel y allí descubren que el dueño las ha reunido para chantajearlas. Todo empieza a complicarse cuando al día siguiente aparece un muerto en el hotel. Un filme que lo tiene todo: risas, suspense y un elenco de actores de lo mejor del país.

El mundo de interpretación es de lo más interesante y los actores invitados al programa han contado alguna que otra anécdota bastante curiosa de su trabajo. En concreto ha sido Kira Miró la que le contaba a Pablo Motos los percances que tuvo al rodar esta película: "En una de las escenas me tenía que lavar los dientes. El equipo me preparó una pasta con flúor que me quemó la boca", explicaba la intérprete.

Antena 3

"Repetimos varias veces y estuve durante una hora con el cepillo hasta que noté que me quemaba la boca. Con eso aprendí que el flúor solo puede estar en la boca uno o dos minutos, si no, te abrasa. Se me caía la lengua a cachos", recordaba la canaria con bastante humor. Otra de las anécdotas que le pasó en el rodaje es que al meterse una piscina que tenía muchísimo cloro, a Kira Miró se le puso el pelo verde: "Me echaron limón", contaba como truco para volver al rubio.