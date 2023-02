Si notas tu pelo encrespado y más rebelde de lo normal, ficha el tratamiento capilar que recomienda Isasaweis. Pero no solo porque lo diga ella, sino porque más de 14.000 opiniones -leídas en Amazon- avalan, punto por punto, las palabras de la influencer. Hay épocas del año, como en otoño, en las que tu pelo parece decir, 'en verano me has castigado con extra de sol, cloro y sal del mar, pues ahora te vas a enterar'. Y vaya si te enteras: imposible ir con el pelo suelto porque aunque te pases la plancha parece que has metido los dedos en un enchufe; y si te lo recoges, peor, porque se empiezan a salir esos pelitos de la goma creando un efecto frizz (como si tuvieras un nido de pájaros en la cabeza). Total que ya no sabes qué hacer hasta que lees reseñas como la de Isasaweis y decides probarlo. O como ella, repetir, porque funciona.

"Si tienes el pelo seco, deshidratado, teñido, con mechas, usas planchas, secador o cualquier herramienta de calor, de te pone fosco, encrespado… Este producto, ¡LO NECESITAS! (...). Se quita el efecto pajizo y queda mucho más suave y brillante.

También se puede utilizar para refrescar el peinado, es decir, cuando te ves con pelos de loca, flis flis, y como nueva", comenta Isasaweis.

En un solo producto tienes 10 beneficios: repara en profundidad el cabello dañado; reduce la rotura del cabello; acondiciona y desenreda; controla el encrespamiento; nutre de forma instantánea; protección térmica; aumentra el brillo; protege el color; ayuda a prevenir las puntas abiertas; y refresca el peinado. ¿Lo mejor? Sí, hay más: se puede usar a diario, no necesita aclarado y su precio. En Amazon lo tienes ahora rebajado un 40% y solo cuesta 6,64 €. A estas propiedades, muchas opiniones añaden el olor a coco que deja en el cabello (y que tanto recuerda esos días de verano...).