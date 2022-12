La esperada serie documental que explora las vidas del duque y la duquesa de Sussex -Harry y Meghan- ha aterrizado en Netflix y ha ofrecido una nueva visión de la familia real.

En septiembre de 2020, la pareja firmó un acuerdo con el gigante del streaming por un valor de 135 millones de dólares. El acuerdo consistía en realizar una serie documental "educativa o de entretenimiento" que siguiera el curso de su relación, sus experiencias dentro de la casa real y, finalmente, su decisión de abandonar la "institución".

Prometía ofrecer una visión excepcional del funcionamiento de una de las últimas grandes monarquías del mundo en un momento tumultuoso de su ilustre historia. Tras la emisión del primer episodio el jueves 8 de diciembre, los telespectadores ya se preguntan cuándo podrán ver el siguiente.

'Enrique y Meghan': fecha de estreno de los nuevos capítulos

La serie Harry & Meghan está estructurada en dos volúmenes de tres episodios de una hora cada uno. Esta semana se ha estrenado el primer volumen, mientras que los tres últimos episodios llegarán el jueves 15 de diciembre.



En esta serie documental de una exhaustividad sin precedentes, los duques de Sussex cuentan su versión de su conocida historia de amor. A lo largo de seis episodios, la serie analiza los inicios clandestinos de su relación y los problemas que les hicieron sentirse obligados a abandonar sus funciones en la institución. No se limita a la historia de amor de una pareja, sino que retrata nuestro mundo y cómo nos comportamos los unos con los otros. Para ello, cuenta con los testimonios de familiares y amigos —muchos de los cuales nunca habían hablado públicamente de ellos— y de historiadores que comentan el estado actual de la Commonwealth y la relación de la familia real británica con la prensa. Enrique y Meghan es una visión inédita de una de las parejas más polémicas de la historia reciente. Dirigida por Liz Garbus, cineasta aclamada por la crítica, nominada dos veces al Óscar y ganadora de dos premios Emmy