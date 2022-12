Todo lo que empieza, en algún momento, tiene que terminar. Y eso es lo que ocurre con uno de los programas revelación de la temporada, Dúos increíbles. Tras unas cuantas galas en que el formato ha conquistado por la novedad, pero también por la calidad de los cantantes y su compromiso para versionar con extremo cariño las canciones de cada edición, el jueves 15 de diciembre, a las 22.50, La 1 y RTVE Play emiten la gran final.



Por eso estamos expectantes ante el duelo musical definitivo. Tres grandes parejas musicales lucharán por interpretar la mejor canción, pero solo una se proclamará vencedora en esta primera edición del concurso revelación de la temporada televisiva.

¡Llegó la gran final! Doce semanas, ocho dúos, muchas emociones, sorpresas y lo mejor de nuestra música para descubrir quién será el vencedor de esta primera edición ❤️



Os esperamos a las 22:49 en @La1_tve de @rtve #DúosIncreíbles pic.twitter.com/8vT0zJF8PI — Dúos Increíbles (@DuosIncreibles) December 15, 2022

Dúos increíbles: las claves de la gran final en RTVE

Los tres dúos finalistas son los formados por Ana Belén y Agoney (Romeo y su nieta), Miguel Poveda y Antonio José (Soniquete), y Sole Giménez y Yoly Saa (Thelma y Louise). El público en el plató decidirá con sus votos quiénes serán los ganadores.

Las tres parejas competirán esta semana en tres rondas de actuaciones, tras las cuales el público en plató votará con sus telemandos. Después de la tercera ronda, se sumarán los votos del público en cada una de ellas y se determinará así el tercer, segundo y primer lugar de la clasificación. El dúo ganador podrá donar 25.000 euros para la causa benéfica que elija.

Para decidir el orden de actuación, los concursantes participarán en una competición de karts. A lo largo del programa, ensayarán, probarán nuevos instrumentos y repasarán los mejores momentos de estas doce semanas donde han compartido y disfrutado de la mejor música en directo, gracias a la banda de 23 instrumentistas que la ha hecho posible.

La emoción de los concursantes está a flor de piel y se traslada a unas interpretaciones que traspasan la pantalla y pasan a formar parte de la historia de la música televisiva. Como en programas anteriores, se incluyen un par de actuaciones sorpresa con nuevas combinaciones de artistas.