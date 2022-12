Will Smith acaba de reaparecer en el estreno de su nueva película 'Emancipation', el actor ha vuelto a la pantalla tras el polémico bofetón que le dio al presentador en la gala de los Oscars 2022. Con un traje granate y una camisa blanca, el interprete de 'El príncipe de Bel-air' asistia a la premiere de este miércoles 30 de noviembre con una muy buena compañía, su familia: su mujer Jada Pinkett, y sus tres hijos Jaden Smith, Willow Smith y Trey Smith.

Después de publicarse que el ganador de los Oscars 2022 por su papel en 'King Richard' estaba yendo a terapia tras el incidente de la gala, según confesó una fuente cercana al medio ET, ahora Will Smith regresa a la gran pantalla con 'Emancipation'.

Se trata de un filme de acción/suspense, donde el actor interpreta a Peter, un esclavo que huye de una plantación en Luisiana y mientras hace el camino hacia su libertad tiene que evitar a los cazadores y superar los pantanos. La cinta es del director Antoine Fuqua y coprotagonizada por Ben Foster y Charmaine Ningwa.

El filme empezó su preproducción en octubre de 2020, en este sentido, se grabó antes de la bofetada de Will Smith a Chris Rock por el comentario de este hacia el pelo de su mujer, recordemos que Jada padece alopecia. Además, hace unos días Will Smith desveló su preocupación por si su nuevo trabajo en 'Emancipation' era una fracaso debido a lo sucedido en los galardones. De esta forma, cabe destacar que si la película se convierte en todo un éxito, Will Smith no podrá recoger el próximo año ningún premio ya que está penalizado.