Las mejores películas de la historia del cine, ordenadas de peor a mejor

Cada vez que una publicación realiza una lista de las mejores películas de todos los tiempos, se espera que suscite un debate fructífero y animado entre los cinéfilos, que se lleve a cabo con un educado respeto por las opiniones individuales y la naturaleza del gusto subjetivo. Nosotros sabemos que no es así. Si se va a hablar de cine, y mucho menos de las mejores películas de todos los tiempos, no va a ser un "debate", sino una discusión a muerte, a gritos y escupiendo saliva. ¿Y sabes qué? Nos parece bien (pero sed educados).



Las listas están hechas para el desacuerdo apasionado, y pocas formas de arte hacen que los ánimos se caldeen tanto como el cine. Al fin y al cabo, más que cualquier otro medio creativo, el cine tiende a moldear lo que somos como personas. Una película favorita se queda contigo, ocupa espacio en tu corazón y en tu mente hasta el punto de que casi empiezas a sentir que es algo que has vivido más que visto. Por eso sabemos que pocos van a pensar que hemos acertado. Pero aun así teníamos que elaborar esta lista, porque discutir sobre películas es una parte crucial de la cultura cinematográfica. Y si eres un adicto como nosotros a las listas, siempre puedes consultar las 100 mejores películas de animación de la historia o las mejores películas españolas de la historia. Y si eres de los que piensas que los clásicos de Disney son algunas de las mejores películas de la historia (como nosotros), también tenemos las mejores películas de la historia de Disney.

Hemos incluido de todo, desde éxitos de taquilla que marcan el espíritu de la época hasta clásicos de culto infravalorados, desde comedias tontas hasta terror alucinante, desde sagas policíacas hasta películas de acción. Sin embargo, incluso con todo ese terreno cubierto, estamos seguros de que algo de lo que lea a continuación le hará hervir la sangre. Creemos que eso es bueno. Porque ser un verdadero amante del cine a veces significa odiar las opiniones de los demás. Así que adelante, grítanos. Podemos soportarlo.