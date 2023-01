LaSexta estrena esta noche una nueva entrega de Pesadilla en la cocina a las 22:30 horas, con Alberto Chicote desplazándose hasta Málaga para atender la llamada de socorro de Vanesa, hija de los propietarios de ‘Bámbola’, un local que no conquista al público y que amenaza con pasar factura a la relación de sus padres.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Parece que hay un poco de tensión 🙄



📺 Mañana a las 22:30h | @laSextaTV pic.twitter.com/TxtDAPVi4B — pesadillaenlacocina (@pesadillacocina) January 18, 2023

Alberto Chicote acude a ‘Bámbola’, situado en una de las zonas más transitadas de Málaga, y que, pese a ello, no consigue cuadrar las cuentas. El local era el sueño de su dueña, María Jesús, pero los escasos beneficios le han obligado a ocuparse de la cocina mientras que su marido, José, atiende las mesas. Y aunque José trabajó como camarero de un chiringuito de playa, ahora está desganado y sin ilusión a pesar de ser propietario de su propio negocio. Ante esta situación, que plantea problemas de índole personal también, la hija de ambos, Vanesa, ha pedido ayuda a Chicote para frenar lo que, además de suponer una quiebra del negocio, podría poner en riesgo el matrimonio de sus padres.

Así es 'Bámbola', el nuevo reto de Chicote

La situación de ‘Bámbola’ es difícil: su oferta no atrae al público, que no apuesta por las discusiones como plato principal. La dueña, María Jesús, descuida los fogones por la sala mientras su marido, José, es incapaz de tomar las riendas de sus obligaciones. Una situación que provoca constantes desatinos, que ha disparado las deudas y que ha obligado a su hija a hacerse cargo de las facturas.

Para enderezar la situación, Chicote se reunirá con la pareja en la playa en que José fue camarero para tratar de comprometer a ambos a la hora de reflotar ‘Bámbola’. Pero, además de amigos y familiares, habrá una persona muy importante para María Jesús que acudirá al servicio de reapertura del local, poniendo a prueba su cocina y la atención de José.