La buena salud de un programa suele tener que ver con su capacidad para tener entidad propia, para conquistar al público y funcionar con soltura ante cualquier cambio, incluso de los rostros que se convierten en icónicos. Ese es el reto que va a tener que afrontar Got Talent a partir de ahora. Uno de los miembros de su jurado ha comunicado que en la próxima temporada del concurso de talentos ya no aportará su visión (y sus pases) a las actuaciones. Dani Martínez ha escogido su cuenta de Instagram para comunicar la noticia de primera mano.

Según él mismo aclaraba, la decisión ha sido personal pero aceptada con respeto y cariño tanto por parte del equipo del programa como de la cadena. Su motivación ha sido dar paso a nuevos proyectos profesionales y cerrar una etapa. Sin embargo aclaraba que sí seguirá al frente de su programa Martínez y Hermanos en Movistar Plus+.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Dani Martínez anuncia que deja 'Got Talent' tras cuatro ediciones

"Hoy os tengo que contar una decisión que no ha sido nada fácil. Ha llegado el momento de dejar la silla de jurado de Got Talent". Así comenzaba la publicación el presentador, actor y cómico para convertirse así en exjurado del programa de talentos más exitoso de Mediaset.

Dani Martínez ha relatado con detalle no solo los motivos de este cambio de rumbo de su carrera, que se ciñen a una creencia personal de que su etapa en Got Talent debía terminar "para emprender nuevos retos". Pero quizá lo más emocionante de su mensaje han sido sus palabras de agradecimiento a todos los implicados en el buen desarrollo de este programa, nombrando con especial cariño a los miembros del equipo y a los espectadores.