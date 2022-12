Telecinco renueva sus tardes con un cambio de programación que modifica la emisión de Sálvame. Desde el próximo lunes 19 de diciembre el programa que analiza la actualidad social de nuestro país y los realities de Mediaset verá su franja recortada por la incorporación de dos de las grandes apuestas de la cadena para este invierno. Como respuesta a la pérdida de audiencia de los últimos meses en conglomerado mediático da un giro a sus tardes con dos concursos que pretenden competir con otros formatos de entretenimiento como El cazador o Pasapalabra, que tan buenos resultados han dado, respectivamente, a La 1 y Antena 3. Os contamos en qué consiste el doble estreno de 25 palabras y Reacción en cadena.

El 19 a las 19:00h, DOBLE ESTRENO

⏱ 25 palabras, con Christian Gálvez

⛓ Reacción en cadena, con @ionaramendi pic.twitter.com/kzNXZzP8tK — Mediaset España (@mediasetcom) December 1, 2022

Doble estreno de los concursos '25 palabras' y 'Reacción en cadena' en Telecinco

Lo anunciaba el propio grupo mediático hace unos días. El lunes 19 de diciembre, a las 19.00, comenzarán a emitirse en Telecinco los concursos 25 palabras y Reacción en cadena. Ambos son dos propuestas de la casa que premian a presentadores con amplio recorrido en Mediaset. El primero vuelve a apostar por Christian Gálvez (Pasapalabra, Alta tensión, Esta noche gano yo), que tratará de impregnar de su habitual frescura el nuevo formato. En el caso de Reacción en cadena, se trata de uno de los golosos proyectos con los que se confirma el apoyo de Mediaset a Ion Aramendi (El cazador, Sálvame), fichaje estrella de este año y cuya labor en los debates de Supervivientes fue muy alabada.

El único detalle que no ha aclarado Telecinco es en qué orden irá la emisión de los dos concursos, pero sí podemos afirmar que Sálvame Sandía desaparece de la parrilla del canal, como ya ocurrió cuando estrenó Café con aroma de mujer, a la espera de haber acertado, en esta ocasión, con 25 palabras y Reacción en cadena para ocupar esa cotizada franja.