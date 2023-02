Ana Morgade aterriza este martes en La 1 para presentar un nuevo programa semanal donde todos los contenidos tendrán mucha vis cómica: ‘Vamos a llevarnos bien’. Un espacio donde los colaboradores tendrán que esforzarse para arrancar aplausos y risas al público en un combate cómico. Quién más carcajadas consiga, gana.

Ana Morgade y su equipo hablarán de la actualidad, del corazón, de deportes, incluso de política. Repasarán las noticias más relevantes de la semana desde diferentes puntos de vista, pero siempre con humor y sin discutir. Además, habrá hueco para juegos, actuaciones y entrevistas a los invitados.

Para Ana Morgade, ‘Vamos a llevarnos bien’ es un espacio “a mi medida, para pasármelo genial. La idea es trabajar con ironía con este eslogan. Montamos un ring de boxeo para huir de esa sociedad crispada y aquí lo ponemos sobre la mesa. Que empiecen las hostilidades, pero que sea con humor e ingenio. A mí me encanta estar al frente, meter en problemas a mis amigos cómicos, es súper divertido. Los vais a ver volverse locos, quedarse en blanco, meterse en líos...”

'Vamos a llevarnos bien': así es el programa de TVE

El programa se plantea como un combate de comedia basado en la actualidad. Durante nueve asaltos, los cuatro colaboradores de cada programa tendrán que dar lo mejor de sí mismos para conseguir el aplauso del público y llevarse el gran trofeo de ‘Vamos a llevarnos bien’. Cada uno de ellos tendrá un turno para tratar una o varias noticias. Estos turnos se conseguirán través de juegos y retos de conocimiento o habilidades.

El talento de cada colaborador y la puesta en escena de su sección serán los que determinen quién sale vencedor del combate. Un “aplausómetro” gigante medirá en tiempo real la intensidad de los aplausos del público y les asignará una puntuación. El que más puntos tenga al finalizar el programa será el ganador del combate semanal.

Entre los invitados y colaboradores del programa estarán Miki Nadal, María Gómez, Miguel Maldonado, la Terremoto de Alcorcón, Bibiana Fernández, Manuel Burque, Alex Corretja y Santi Rodríguez, entre otros.

Además del combate cómico, cada programa tendrá una entrevista que realizará Ana Morgade a un gran invitado. También descubrirá a aquellos que serán noticia en el futuro, ofreciendo un minuto de gloria a personas que tengan un talento especial. Asimismo, artistas destacados harán una actuación en el plató.

'Vamos a llevarnos bien': el primer programa

Los invitados del primer programa serán Bárbara Rey, Antonio de la Torre y Luis Zahera. Además, Ana Morgade recibirá a Blanca Paloma, que el pasado sábado se hizo con el micrófono de bronce del Benidorm Fest 2023 y representará a España en Eurovisión, el próximo mes de mayo en Liverpool, con la canción ‘Eaea’.