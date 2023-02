Eduardo Navarrete era el invitado de este miércoles 8 de febrero en 'El Hormiguero' y, como siempre, se ha metido al público en el bolsillo con su desparpajo y su alegría. El modisto llegaba al programa para hablar sobre la nueva colección que va a presentar en las pasarelas de la Mercedes-Benz Fashion Week. La semana que viene, a partir del 15 de febrero, comienza la edición número 77 y él formará parte de los diseñadores que la integran. A parte de moda, que es de lo que más entiende Eduardo, el diseñador es un apasionado de la cirugía estética y Pablo Motos se interesaba por todas las operaciones a las que se ha sometido.

"Me he quitado las bolas de bichat, también me he operado la vista, después me quité una bolita de grasa que tenía en el cuello y ya aproveché y me hice un lifting y del cuello para abajo entero". Eduardo "se dejó" durante la pandemia y decidió hacer un gran cambio. "Me metieron un palo por un agujero un poco más arriba del culo y me sacaron toda la chicha y luego me lo pusieron en la parte superior, hombro, bíceps y triceps y culo. Me hice la cara interna de los muslos y todo". Tanta era la expectación que finalmente Navarrete se quitaba la camisa mostrando el magnífico resultado.

"Es lo mejor que he hecho, ahora he empezado de cero, estoy yendo a mi gimnasio, me cuido mucho y me veo feliz…" explica. No ha dicho la cifra exacta de todas las operaciones que se a hecho pero pero sí que ha dado alguna pista: "podría tener un coche o dos".