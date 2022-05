Eduardo Navarrete tiene solo 28 años y mucho trabajo, con el que se está haciendo un hueco en el mundo de la moda. Se hizo popular en dos talents shows -'Maestros de la costura' y 'MasterChef Celebrity'-, donde destacó por su creatividad, espontaneidad y la determinación con la que ahora apoya a quienes empiezan en su profesión. Imparable, en junio celebrará un gran desfile en el paseo marítimo de Torrevieja y participará en el Ibiza Pride 2022.

Hay pocos que no sepan de ti pero, ¿quién es Eduardo Navarrete?

Soy un joven diseñador alicantino (¡ja, ja, ja!, eso me encanta) que me di a conocer en 'Maestros de la costura' (en la primera y la quinta edición) y que llevo casi cinco años con mi propia marca de ropa. También he creado una central de marcas y creadores ('15 segundos'); me fascina ayudar a quienes están empezando, como yo en su día. Porque lo mío no ha sido un camino de rosas, sino algo muy duro. He trabajado mucho y he tocado fondo en algún momento, pero ahora puedo decir que estoy en una etapa feliz.

Los que te conocen, ¿qué te dicen?

Tengo un público tan variado… desde niños a señoras mayores. Voy por la calle rompiendo cuellos, y no de los tíos precisamente, que también los habrá (risas). Es que 'MasterChef Celebrity 6' fue un antes y un después. Jamás hubiese imaginado ir a un programa con gente tan 'top'. Ahí ya empezaron a mirarme de otra manera, me vieron más profesional.

"Me ilusiona es ver a la gente vestida con mi ropa"

Te falta vender tus creaciones en unos grandes almacenes.

Me encanta El Corte Inglés, he hecho cosas con ellos y tengo pendientes otras. A mí lo que me ilusiona es ver a la gente vestida con mi ropa, ir a Torremolinos y que los chavales lleven mis camisetas… Por eso tengo precios tan asequibles, a pesar de confeccionar en España, que encarece el producto pero gana en calidad.

¿A dónde quieres llegar?

En los Forqué me preguntaron qué le pedía al año nuevo, y yo dije que quedarme como estoy pero con 15 kilos menos, y me los acabo de quitar tras hacerme una lipoescultura. El motivo principal para esta intervención es que yo, con 16 años, pesaba 100 kilos, y cuando los chicos estamos gorditos se nos desarrolla la glándula mamaria, es la ginecomastia. Me acomplejaba mucho y por eso siempre llevaba americanas, camisas anchas… Aprovechando, me lo he quitado todo y la grasa sobrante me la han puesto en el culo, hombro, bíceps y tríceps.

¿Alguna operación más?

Llevo muchísimas: una bichectomía (extraer las bolas de bichat o los cúmulos de grasa en las mejillas), un lifting y una liposucción en la papada, una rinomodelación, una masculinización facial (para definir el óvalo) y me operé la vista. Me encantan las operaciones estéticas, ya no sé qué más hacerme; me lo he hecho todo. Me recuerdo de jovencito diciendo: "Cuando sea mayor me haré una lipo".

Te habrán dicho "guapo" muchas veces.

Claro, ¿a quién no? Pero el que se tiene que ver guapo eres tú, porque los complejos de cada cual… Feo, feo, nunca me he visto (era casi más espectacular en su etapa como 'drag queen' La Nenuco), pero tampoco bien, siempre he pensado que tengo el espejo roto.

Antes contabas que vas por la calle rompiendo cuellos…

Pero tengo pareja actualmente. Llevamos menos de un año y va todo bien.

Ya te acompaña a los photocalls.

Me acompaña, pero no posa. Cuando murió Verónica Forqué vino conmigo al tanatorio, yo no lo estaba pasando bien y no se separó de mí en ningún momento. Se portó… tuvo una actitud…

¿Qué te enamora?

Me gusta admirar a la persona, que tenga unos valores, que le guste su trabajo… Al final, lo otro se acaba pronto, y cuando somos jóvenes y hombres, pues más rápido todavía; te cansas de esa pasión, por ser finos.

"Verónica Forqué no fue una compañera más"

¿Te imaginas casado?

Cada vez menos. He sido muy enamoradizo, soy muy pasional, peliculero, pero voy cumpliendo años y no lo veo.

¿Cómo te ves con los años?

Con niños seguro que no. Suena frívolo, pero yo no sacrificaría mi vida por dársela a otra persona, a no ser que tuviera mucho dinero y cuatro 'nannies'.

Volviendo a Verónica Forqué. Sigues teniéndola presente.

No fue una compañera más. Era complicada, pero nos lo pasábamos genial, y disfrutaba en 'MasterChef Celebrity'. Iba a verla a su camerino y se le llenaba la boca hablando de su hija María. Quiso que hiciera el vestuario de una obra de teatro, desfiló para mí, me compró prendas… Si viviera tendríamos una relación como la que tengo con Terelu, que hablamos todas las semanas y nos vemos.

¿Qué tal te llevas con Ágatha Ruiz de la Prada? Se dijo que te había copiado.

Me llevo bien con ella, y lo del plagio fue una tontería de 'Socialité'. Mucha de su ropa me gusta.

Telecinco seguro que te quiere.

Me encanta el corazón. Me he reído mucho viendo 'Sálvame' y me han llamado un par de veces para 'Supervivientes', pero por trabajo no he podido, y con mi cuerpo no iba a ponerme en bañador.

