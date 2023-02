Pablo Motos nunca deja de sorprendernos, y menos con sus anécdotas. El presentador ha utilizado su programa 'El Hormiguero' para contar un momento inesperado que tuvo con el actual rey Felipe VI, y lo hacía con las invitadas Miren Ibarguren y Pepa Charro -más conocida como 'La terremoto de Alcorcón'- quienes visitaban el espacio de Antena 3 para promocionar su nueva película 'La novia de América'.

Ahora, Pablo Motos ha recordado en su espacio el momento en el que recibió una llamada telefónica de Felipe VI -que se encuentra en Angola para inaugurar una exposición de Joan Miró- para pedirle un favor, lo hacía en una sección donde las invitadas tenían que adivinar si se trataba de algo cierto o no: "Un día me llamaron y me dicen que eran de la Casa Real y me pasaron con el Rey y se puso", explica el presentador para evidenciar que habló directamente con el monarca. Una frase por la cual las invitadas y el público no daban crédito al saber esa confesión.

En este sentido, el valenciano continuaba contando la conversación que mantuvo con el Monarca donde le hizo una propuesta laboral: "Me pidió que presentase una cosa de héroes anónimos", desvelaba el presentador. Según explicaba, en ese acto "premiaban al panadero que hace pan a pueblos de la España vaciada, a profesores o a personas que se dedican a ayudar". Además, ha desvelado cuál fue su respuesta a la propuesta del rey: "Le dije que sí y los presenté", añadía Motos.

Los Premios Héroes Anónimos se celebran desde 2019 y es una iniciativa impulsa por Castila- La Mancha Media junto con la Fundación Soliss con el objetivo de reconocer diferentes labores sociales, culturales y medioambientales de la Comunidad Autónoma.