'Eurovisión' se cuela en 'Pasapalabra': ¿qué candidato está invitado para participar?

Gtres

El presentador Roberto Leal recibirá a nuevos y conocidos participantes para el programa. Orestes y Rafa llevan 177 programa juntos compitiendo por hacerse con un bote que no deja de crecer. Desde que Pablo se llevase el bote,Pero los concursantes no están solos, pues cada tres días nuevos famosos llegan al concurso de Antena 3 para ayudarles. Entre el 21 y 23 de febrero, nuevos participantes ayudarán a los concursantes a que se lleven el gran premio. Un bote millonario que lleva acumulado el espacio televisivo desde muchísimo tiempo.Ahora, con las fiestas del Carnaval, el programa aprovechará para animar tanto a los famosos como a los concursantes a escogerpara pasar una de las noches más emocionantes de sus vida. Entre los rostros conocidos estará el actor Pablo Puyol, conocido por su papel en 'Un paso adelante', pero no será el único.El intérprete y representante de España en el Festival de 'Eurovisión 2010', Daniel Diges, quién quedó en el puesto número 15, participará para ayudar a Orestes y Rafa a que se lleven el bote. ¿Se le dará bien las pruebas que ofrece el programa? Tras 177 programas juntos, Orestes y Rafa siguen buscando completar 'El Rosco' de 'Pasapalabra', con el que llevarse el bote que supera los 2,1 millones de euros.