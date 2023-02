Martiño Rivas y Andrés Velencoso llegaban este lunes 27 de febrero a 'El Hormiguero' para promocionar la serie 'Nacho' que se estrena este próximo domingo 5 de marzo en Atresplayer Premium y narra las luces y sombras de la polémica y multimillonaria industria del porno desde el prisma de la vida y la carrera de Nacho Vidal. Será Martiño Rivas el que interpreta a la conocidísima estrella de porno y para el papel ha tenido que prepararse a fondo. "No es una serie porno. Es como 'Urgencias', que iba de médicos pero no sacaban colonoscopias", empezaba bromeando Pablo Motos. El tipazo del actor se ha llevado la atención del presentador, que le preguntaba a lo que ha tenido que rechazar para llegar a tener esos músculos: "Pasé mucha hambre. Una de las herramientas para construir este personaje era apartarme del catering. La dieta era cafeína, uñas y nicotina", decía con resignación.

El actor se sinceraba en el programa que las escenas de sexo han sido complicadas de rodar. Son escenas algo incómodas pero los actores tienen sus trucos: "Nos ponen un calcetín que lleva una especie de goma arriba y hasta que alcanzas la presión exacta es complicado, porque si aprietas mucho se te pinza un nervio, y si aprietas poco tiene el peligro de desprenderse", contaba el actor. Ese tipo de escenas están muy coreografiadas para mostrarle al espectador como si la escena fueran reales: "Cada una tenía que aportar algo a la historia. Era como una baile, no es lo mismo cuando se acostaban en la intimidad que cuando se acostaban grabando".