Patricia Donoso vuelve a estar en la cuerda floja en Supervivientes. Después de cinco días de convivencia en la isla de Honduras y un primer intento de abandonar el pasado domingo que una firma consiguió echar atrás. Para poder convencerla de que no se fuera, la cadena la conectó con su marido, Charles, quien le dio un mensaje de ánimo que, en principio, parecía que habría ayudado a Donoso a tomar la decisión, este martes ha asegurado que sus palabras realmente no le habían ayudado e, incluso, lejos de eso le había enfadado, tal y como confesaba a Carlos Sobera. "Las palabras de Charles no me ayudaron para nada, me enfadaron mucho porque él sabía que no debía llamarme", ha asegurado la abogada.

Telecinco

Y es que Patricia explicaba rápidamente que "lo que me dijo, tenía razón, pero me enfadó porque teníamos pactado que nunca llamaría". Donoso ha matizado que de esta forma, Charles había roto la promesa que le había hecho antes de entrar al programa, y no solo eso, sino que le parecía que le había mentido: "llevo 7 años casada y sé cuando mi marido está mintiendo, y él estaba muy forzado en esta llamada". Una afirmación que su amiga Patricia le desmentía desde el plató.

Aún así, Donoso ha vuelto a asegurar que tiene la intención de irse, y esta vez de verdad, "estoy minando a mis compañeros, les haría un daño por quedarme, ya no es por mi", le decía a Carlos Sobera, presentador de 'En tierra de nadie' quien le ha recordado que hay un gran equipo detrás del concurso que le había dado la oportunidad y que también les decepcionaría a ellos, "abandonar sin una causa justificada, supone una grave irresponsabilidad". Así, Donoso ha asegurado que es consciente pero sigue firme: "si las puertas de Telecinco se cierran para mi, tendré que asumirlo". "Nadie me mintió ni me engañó, pero a las 24 horas de llegar me superó enormemente"