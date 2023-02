Todavía no ha comenzado 'Supervivientes 2023' y ya empiezan los primeros problemas para algunos concursantes, como Raquel Mosquera. Como en ediciones anteriores, antes de comenzar la aventura y sobrevivir con lo justo, los supervivientes conviven durante unos días en un resort de la isla. Ahí se forjan amistades que luego se convierten en algo más -como Anabel Pantoja y Yulen Pereira- pero también nacen los primeros roces entre ellos y precisamente eso es lo que ha pasado entre la peluquera y sus compañeros.

Como novedad de esta edición, los concursantes han empezado el juego nominando a dos de sus compañeros, algo que les ha cogido totalmente por sorpresa. La dirección les ha reunido a todos en un salón y Laura Madrueño -que sustituye a Lara Álvarez- les ha dado las primeras instrucciones. "Bienvenidos a la edición más dura de ‘Supervivientes’, ha llegado el momento de nominar, coged vuestras pizarras y escribid los nombres de las dos personas que queréis ver fuera del concurso desde este momento. Aquí comienza el juego y este juego debe ser sincero y real", ha dicho la presentadora. "¿Cómo?", "¿Qué?", "Esto es una broma, ¿no?" reaccionaban los supervivientes.

Raquel Mosquera es la única concursante de esta edición que repite experiencia y sabe a lo que se enfrenta, pero ha sido muchos de sus compañeros los que la han nominado. La peluquera no se ha cortado a la hora de nominar a Bosco Blach (Bordiú) y a Raquel Arias, a la que ha 'rebautizado' como "Avias". El motivo para nominar a la modelo y presentadora ha sido: "Para otro tipo de programa o para una pasarela, por lo guapa que eres, sí, pero no te veo si tenemos que ser compañeras. A lo mejor dos Raquel son muchas o sobro yo o sobras tú".

Las palabras de Raquel Mosquera no han pasado desapercibidas para sus compañeros de reality. Con ellas que se ha ganado una 'enemiga' y no precisamente a Raquel Arias. En el turno de Adara Molinero, esta ha explicado como había cambiado a sus nominados tras oír a Raquel Mosquera. La influencer, ganadora de 'GH VIP 7', ha comenzado diciendo que le parecía muy difícil elegir a dos personas porque casi no se conocen y dirigiéndose a Raquel Arias ha añadido: "He cambiado, te había nominado a ti. Te han dicho que te consideran una rival, pero a la vez te dicen que tal vez solamente sirvas para modelar y eso me ha tocado las narices. Las mujeres servimos para mucho más que para modelar, todas".

En la pizarra de Patricia Donoso también podemos ver que ha apuntado los nombres de Raquel Arias y Artur. Y en otras de las pizzaras también se leían los nombres de Manuel (Cortés Bollo), Mosquera, Sergio y Bosco.