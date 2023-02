Asraf fue colaborador del Fresh de 'Ya es mediodía' y acudió a la rueda de prensa de presentación de 'Idol Kids' en septiembre de 2020. Allí, entrevistó a su suegra y le pidió la mano de Isa. "A mí nadie me ha dicho nada, lo he oído por la televisión", se quebaja la cantante sobre no ser conocedora de sus planes de boda. "Si ellos se quieren y se aman, entonces sí. Es mi hija la que va a pasar su vida con Asraf, no yo. Yo te digo que sí, pero tengo que ser sincera y aclarar que, al principio, no me gustabas", le decía la tonadillera al novio de su hija.