Katerina y Manuel podrían haber estrechado más los lazos de lo que pensamos en la preconvivencia en Madrid para Supervivientes. La pareja de concursantes creó una relación muy estrecha siendo un gran apoyo mutuo, lo que hacía presagiar un posible romance, aunque el patinazo de Katerina el primer día nominando a Alma, hermana de Manuel y amiga también suya, descolocaba por completo al cantante y le tenía en vilo durante toda la semana, a pesar de las explicaciones de la propia Kat.

Ahora, en la primera Palapa después de todo, Katerina aprovechaba para acercarse de nuevo a Manuel para acercar posturas confesándole que "me jodió mucho no estar contigo en el grupo" llegando a pensar en abandonar incluso puesto que "ya empezaba todo mal".

Así, Kat esperaba poder arreglar las cosas con Manu quien le pedía que le demostrara que era real: "tenemos tiempo para conocernos, con eso te podré demostrar todo", aseguraba quien destacaba que su objetivo es hacer las paces: "quiero avanzar con Alma primero y luego ir avanzando contigo en plan amistad o lo que sea". "Quiero pensar que lo que hemos vivido ha sido verdad", respondía Manuel, "todo lo que hemos vivido, me entran dudas si todo era mentira o verdad".

Estas palabras han hecho pensar a todos que podría haber pasado algo más en el hotel, tanto que la propia Raquel Bollo, madre de Manuel, así lo cree. "Parece que sí, por lo que dicen... ya no sé si ha sido solo sentimental o que haya habido algo más, pero sí que lo parece. Son jóvenes y son libres de hacer lo que quieran". Y es que, en el reencuentro entre los tres, Manu dejaba también caer otro comentario asegurando que "soy un caballero y no voy a hablar de lo que pasó".

Sea o no, Katerina ya ha dejado claro cuáles son sus objetivos en el amor y es que se ha confesado con sus compañeros: "soy de estar en pareja para la última relación que tuve fue complicada porque era a distancia, y desde que estuve con él no he tenido otra pareja. He conocido a gente pero no ha cuajado. Me encanta la vida en pareja pero ahora me cuesta más encontrarlo porque ahora ya sé lo que quiero y tengo más filtros". También ha confesado que quiere casarse y tener hijos aunque para dar el paso de ser madre tiene que estar muy segura de la relación porque no le gustaría separarse con un bebé de por medio.