Los primeros días de Supervivientes son los peores, o al menos en eso coinciden todos aquellos que han pasado por el concurso en las ediciones anteriores. Y parece que en esta ocasión, la experiencia es más extrema puesto que está arrasando con la fortaleza mental de los concursantes y sino, que se lo digan a Patricia Donoso que desde las primeras horas tenía claro que quería acabar con su experiencia en la isla: "No estoy siendo yo, estoy minando la moral de mis compañeros y por ellos es mejor que me vaya", aseguraba.

Ahora parece que le ha contagiado su humor a Katerina, quien no ha empezado la experiencia con el mejor pie posible después de haber traicionado a Alma Bollo al haberla nominado a pesar de ser uno de sus grandes apoyos. Una decisión que le ha traído cola enfrentándose a Alma y Miguel, su hermano, con quien tuvo un tonteo en el hotel de Madrid; aunque la posible relación no hacía gracia a Raquel Bollo, madre de Miguel. Ahora que parecía que habían hecho las paces, Katerina ha dado un giro y ha tomado la decisión de abandonar.

Telecinco

Así arrancaba la gala del jueves en la que, después de una semana, Kat decía a Jorge Javier Vázquez que había tomado la decisión de irse puesto que se encontraba mal y sin fuerzas para continuar: "no me siento bien físicamente, tengo las piernas llenas de picaduras, y mentalmente no estoy bien". Unas declaraciones que Jorge Javier ponía en duda al verla sonriendo a cámara.

Para preguntarla además por su decisión entraba en directo su padre a través de conexión telefónica. En la conversión, su padre le insistió en que apoyaría la decisión que tomara pero que le diera una razón de peso para abandonar que no fueran las picaduras: "¿Cuándo has oído la palabra rendirse en casa? Nunca. Demuéstrate a ti misma que puedes", le pedía su padre. Tras ello, Kat cedía para volver a la isla aunque le daba un ataque de nervios al pensar en retomar la convivencia.

Telecinco

Finalmente, Katerina volvía decidida a quedarse justo después de que Patricia Donoso abandonara. "Aún me veo capaz de afrontar los problemas, seguir esta experiencia y creo que aún no era mi momento de abandonar Supervivientes", aseguraba.