Diego Pérez no ha tenido una mala semana. El concursante de Supervivientes ha sufrido un incómodo problema de salud y un revés muy importante en la convivencia ya que, después de la salida de Jaime Nava, tuvo un gran encontronazo con sus compañeros, Manuel, Adara y Gema después de que ellos eligieran mantenerse en Playa Royale en lugar de ir a Tierra de nadie donde obtendrían la inmunidad. Un enfado que le duró a Diego unos días alejándose incluso de sus compañeros al asegurar que se sentía solo con respecto a sus compañeros. Una situación que le superaba y por la que iba a la valla a desahogarse donde encontraba a un Ginés muy comprensivo: "deja a un lado el orgullo", le aconsejaba.

A pesar de que no era la primera vez que escuchaba este consejo y que sus compañeros habían hecho todo tipo de intentos para que dejara atrás el enfado, las palabras de Ginés calaban finalmente en Diego que llegaba a abrirse por completo entre lágrimas: "llevo 30 años perdiendo gente por ser así. He perdido a la chica que más he querido por ser así de orgulloso, y hay parte de familia que no tengo contacto por lo mismo, y aquí me pasa lo mismo".

Ante este derrumbe, Diego llegaba directamente a sus compañeros a pedirles perdón prometiendo que va a cambiar de actitud para aprender a dejar atrás el orgullo de una vez. Pero estas palabras han traído cola en el plató y es que allí estaba Lola Mencía, ex de Diego, quien confesaba no haber visto nunca al concursante así: "me alegra que haya abierto los ojos", reconocía minutos antes de confesar que no sabía si se referiría a ella cuando hablaba de esa chica que se arrepiente haber perdido: "yo a diego le quise muchísimo y no sé si seré yo u otra chica".

