Parece que una pareja nueva se está gestando en Supervivientes: Manuel Cortés y Katerina Safarova. Quienes congeniaron muy bien en la preconvivencia -donde podría haber pasado algo más que una amistad-, se vieron separados al llegar a Honduras después del juego de localización, aunque esto no les impidió disfrutar de momentos románticos como compartir un atardecer juntos. Ahora, el azar ha querido que se volvieran a encontrar en el mismo equipo, lo que está ayudando a que estrechen mucho más los lazos entre ellos.



Tanto es así que la pareja ha vivido los primeros días en su nueva playa muy unidos, teniendo muchos ratos apartados del grupo. "También es bonito enamorarse aquí", comentaba con Adara su compañero Asraf, que ha tenido roces con la pareja, al verles juntos en una esquina de la playa viendo el atardecer. "No creo que sea amor, más bien atracción", opinaba Adara, en la línea de muchos de sus compañeros y es que la relación que mantienen los dos está sufriendo muchas críticas, aunque ellos continúan estrechando lazos.

Y es que, Asraf y Adara están siendo testigos en primera línea del romance y también ha comentado la jugada con Manuel quien ha asegurado que le gusta la chica aunque él está centrado en hacer su concurso. "Es el romance de Supervivientes", le aseguraba Asraf.

En esta línea, Manuel y Katerina han aprovechado su acercamiento durante el día para acercarse también por la noche y dormir juntos junto al fuego, abrazados y lejos de todos sus compañeros. Unas imágenes de las que ha opinado Raquel Bollo en plató: "mi hijo está libre, creo que ella también, que hagan lo que quieran. Faltaría que con 27 años le diga con quién tiene que estar y con quién no". Eso sí, Raquel confesaba que no le gustaba nada Katerina.

