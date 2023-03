La relación de Katerina y Manuel parece que está dando cada vez más pasos en Supervivientes. A dos días de hacer una reorganización de los equipos que podría dejar a la pareja en la misma playa, los dos supervivientes están cada vez más cerca después de que Kat se haya trasladado con su equipo a Tierra de Nadie, donde puede comunicarse con los Royal, donde está Manuel, por la valla.

Precisamente esta valla, y un hueco que se ha formado entre las palmeras, ha sido testigo del acercamiento de los dos compañeros que han compartido un momento muy íntimo que los dos grupos han propiciado dejando a los tortolitos solos en este rincón de la playa. Incluida Alma, quien no ve con buenos ojos el posible doble juego de Katerina con Artùr, algo que la rusa ha negado en varias ocasiones. Y es que desde que Alma, Manuel y Kat hicieron las paces tras la nominación de Kat, esta se ha acercado a Manuel de nuevo.

"¿Te pusiste triste cuando me fui?", ha sido la pregunta con la que Kat quiso romper el hielo con el andalúz. "No me digo tiempo, la verdad. Me pareció raro que no me dijeras nada", se excusaba Manuel confesando que le pilló de sorpresa el amago de abandono que tuvo su compañera hace apenas unos días y del que él, según parece, no supo nada hasta que no la vio marcharse en la barca y ausentarse de la prueba de equipos.

Tras esto, Manuel y Kat han compartido juntos un momento de lo más romántico mientras hablaban de las partes buenas de estar en la isla. Kat alababa las bonitas puestas de sol como la que vivían en ese momento o el brillo de la luna que la llegaba a despertar algunas noches: "Es bonito para verlo con una cerveza pero no así", bromeaba Manuel. Finalmente, ambos miraban al horizonte para ver cómo el sol terminaba de esconderse. ¿Surgirá la llama del amor? Según Hugo Paz, amigo de Manuel, "le está empezando a gustar mucho".

