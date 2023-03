La apnea es uno de los puntos fuertes de todo superviviente, y es que suele tratarse de la prueba final aunque también se ha hecho en ocasiones para determinar el líder de la playa. Así hemos visto a muchos de los concursantes practicando la apnea en el mar en sus ratos libres aunque parece que al que no le hace falta es a Bosco, y es que el sobrino de Pocholo ha hecho gala de la potencia de sus pulmones en una de las pruebas más divertidas de Supervivientes: adivinar la canción.

Bosco hacía pareja con Sergio Garrido quien se encargaba de adivinar la canción que le pusiera en los auriculares. La suerte quiso que al que ha sido DJ durante su juventud, y sigue pinchando en ocasiones, le tocara adivinar el hit 'Gasolina' de Daddy Yankee. Una canción que Bosco se había hartado de bailar y, por tanto se la sabía entera.

¡Y entera la cantó! Al menos el estribillo y es que Bosco tenía una cosa clara: en el momento en el que sacara la cabeza del agua ya Sergio tendría que dar una respuesta así que su objetivo era tardar lo máximo posible. Así ha sido. El concursante ha comenzado a cantar el estribillo de la canción y cuando terminaba no levantaba la cabeza del agua sino que tras un silencio angustioso continuaba cantando ante la sorpresa de todos.

Sin embargo el esfuerzo no valía la pena y es que Sergio no adivinaba la canción ni siquiera con la primera pista. Así que Bosco metía la cabeza de nuevo en el agua y volvía a mostrar sus dotes de apnea. "¿Por dónde está respirando ese chico? ¡Por dios que descanse!", comentaba Carlos Sobera entre risas. Pero los esfuerzos seguían sin prosperar porque Sergio no le entendía y con las pistas menos: 'fueron primeros en su género', y 'sería un padre americano'.

Finalmente, Sergio no acertaba y tenían que elegir una recompensa roja: cucarachas gigantes. En medio de aspavientos y arcadas, Sergio Garrido era capaz de comerse una esquina de su cucaracha mientras que Bosco se la metía entera en la boca.