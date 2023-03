Ginés Corregüela tiene mucho que aclarar sobre su vida personal cuando termine su aventura en 'Supervivientes'. La tensión del reality se ha trasladado de Honduras a España una edición más, pero lo que es totalmente nuevo es quién protagoniza este enfrentamiento. Estamos acostumbrados a que los defensores de los distintos concursantes se tiren los trastos a la cabeza -literalmente hablando- pero lo que no habíamos visto hasta el momento es el enfrentamiento entre dos defensoras del mismo concursante: Miriam y Yaiza, defensoras de Ginés.

El pasado 19 de marzo, Yaiza -pareja de Ginés Corregüela- se sentaba en el plató de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Carlos Sobera preguntaba a la defensora del concursante y la presentaba como la "gran amiga de Ginés". Ella le corrigió rápidamente y sentenció: "Soy su pareja".

Channel 5

El malentendido llegaba después de que el tiktoker pidiese perdón a su ex mujer tras recibir la sorpresa en el Día del padre. "Hizo un canto a la reconciliación con su mujer e hijas", le dijo Sobera. A lo que ella contestó: "Ellos están divorciados. Hay una sentencia de separación. Él se fue con esa espinita. Sabe pedir perdón, y pide perdón a su expareja por los 10 años de matrimonio y por lo que hizo. Ha aprovechado para hacerlo públicamente porque no lo pudo hacer antes. "Esa es la persona que quiero tener a mi lado: que sepa decir gracias, te quiero, y perdón", señaló la defensora.



Al parecer, la ex pareja de Ginés se puso en contacto con el programa para contradecir a Yaiza y decirles que no recordaba "haber firmado nada". A lo que la pareja del concursante añadió: "Yo aquí no me siento por mi cara sino porque soy pareja de Ginés y lo voy a defender hasta que salga de aquí".

Capturas TV

Días después de esta intervención, Miriam, la hija de Ginés, se sentaba en la gala semanal para defenser a su padre y, de paso, contestar a Yaiza. Lo primero que quiso saber Jorge Javier Vázquez es si sus padres estaban separados. "Eso lo tienen que decir Isabel Hurtado y Ginés Juan Conchillo", dijo. Tirando de ironía, la defensora añadió: "Me cae genial, como a ti, maravillosa". Cuando el presentador se refirió a ella como "la actual mujer de Ginés", Miriam le contestó: "Para ser su mujer se tiene que casar primero y el otro estar separado, claro".

Cada vez más alterada, Miriam añadió que Yaiza "es más falsa que una moneda de tres euros, va a lo que va. Solo vino a decir que era la pareja de mi padre, no a defenderle. Que venga aquí a defender lo que tiene que defender". Y dejó claro que no tiene nada que hablar con ella: "No, solo de mirarla a la cara me da urticaria, paso. Y menos si nombra a mi madre, que es una señora de los pies a la cabeza que está en su casa. Solo ha venido a coger pasta. Me dan fobia las cucarachas, pero ella más todavía".