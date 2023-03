Gabriela Arrocet ha entrado fuerte en Supervivientes. La hija de Bigote Arrocet es la nueva concursante y ya pisaba fuerte en Honduras cuando nada más aterrizar dejaba un recado a las Campos. En sus primeras horas, Gabriela ha hablado en varias ocasiones de su padre incluso explicando cómo arrancó la historia de amor de sus padres. "Ellos se conocieron en Viña del Mar, súper conocido, él actuaba y ella presentaba. Empezó una historia de amor de la que nací yo", explicaba.

Además, Asraf confesaba haber coincidido con él en algunos eventos como modelo, en los que e había llevado muy buena impresión de él: "nadie habla mal de él, solo las Borregas", comenzaba a sentenciar Arrocet quien, por si no se entendía, dejaba claro a quiénes se refería, "son las Campos pero les digo las Borregas porque el apellido de la madre les queda grande. Todo lo que dicen es mentira", sentenciaba Gabriela quedándose a gusto.

Telecinco

Ante esto, Carmen Borrego respondía desde el plató de Supervivientes explicando que ella no había tenido apenas relación con Gabriela ni había hablado de ella: "yo no he dicho nada malo de su padre solo he contestado lo que ella ha dicho, solo he dicho que se ha portado mal con mi madre. Y es mi madre y la defenderé hasta la muerte", sentenciaba, "de mi no puede decir nada malo porque solo ha coincidido conmigo una hora en una comida y lleva 3 años hablando de nosotras".

Y es que a Borrego no le ha gustado nada el comentario de Arrocet al llegar a la isla: "ella llega a Supervivientes, aterriza en un helicóptero y la primera palabra que nombra es María Teresa Campos que se lo podía ahorrar".