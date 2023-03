En el nuevo debate de 'Supervivientes 2023' hemos estado muy pendientes de Isa Pantoja. Además de interesarnos su opinión sobre el reality, donde está su pareja, Asraf Beno, que está protagonizando alguna que otra polémica, nos intrigaba lo que pudiera contarnos de su madre, Isabel Pantoja, que acaba de protagonizar el último Baile de la Rosa en Mónaco. Pero hay algo que también nos trae de cabeza: y es saber si Isabel Pantoja está viendo esta edición ya que ella misma fue participante hace varios años.

Veíamos un enfrentamiento entre Asraf Beno -uno de los nominados de esta semana- con Manuel Cortés Bollo -hijo de Raquel Bollo-. El motivo del rifirrafe ha sido un problema en la convivencia y finalmente ha desencadenado en problemas externos. Por su parte, Raquel Bollo desde plató defendía a Manuel: "No ha tenido ningún problema. Absolutamente nunca", le comentaba al presentador.

Ion Aramendi lanzaba la siguiente pregunta: "¿En una balanza Asraf y Manuel están en el mismo nivel", decía, a lo que Isa Pantoja respondía que no: "En este vídeo no están al mismo nivel", recalcaba y añadía: "No están al mismo nivel porque en el momento en el que a mí se me saca ahí no están al mismo nivel", refiriéndose a que ha sido uno de los temas de conversación durante la pelea.

Instagram

Acto seguido, el presentador le preguntaba que si estuviese allí Isabel Pantoja a quién apoyaría e Isa confesaba: "Mi madre no ve esto", aseguraba. "No ve esto en el sentido de que no está siguiendo el programa", aclaraba, además ha dicho que su madre no sabría a quién apoyar en esa situación.

En este sentido, Kiko Matamoros ha intervenido para decir que "lo más lógico" es que apoyase a Asraf ya que "es el novio de su hija" aún así el colaborador estaba un poco dubitativo porque Manuel Cortés Bollo es "de su sangre". Además, Raquel Bollo ha señalado que a Manuel "lo apoya su madre".