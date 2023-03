Susanna Griso critica la actitud de Orestes Barbero tras su derrota en 'Pasapalabra'. Después de que Rafa Castaño ganara el histórico bote del concurso de Antena 3, su contrincante decidió apartarse de la vida pública y no aceptó la invitación de 'Espejo público' para ir a compartir sus impresiones tras el programa. El que si estuvo en el espacio de Antena 3 fue Luis de Lama, amigo de Orestes y ex concursante de 'Pasapalabra', que comentó que el joven no pasaba su mejor momento. "Está muy desanimado" aseguró Luis y, ante las informaciones aparecidas sobre su estado anímico, Orestes reapareció en sus redes sociales para comentar cómo se encontraba y asegurar que estaba "perfectamente... con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional", comentó.

Antena 3

Susanna Griso y los colaboradores de 'Espejo público' comentaban las palabras de Orestes y la presentadora no acababa de entender por qué había guardado silencio ya que eso daba lugar a especulaciones. "Si tú estás con una resaca emocional, sales y lo cuentas con normalidad y adiós muy buenas. Llevas un año y medio en televisión, creo que también hay un contrato no escrito que si tú has estado todas las noches en el prime time de Antena 3, en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo", comentó.

Captura TV

"Si él no quiere que estemos hablando o especulando con su estado de ánimo, pues que hubiese concedido una entrevista con total normalidad... ¿Por qué tanto secretismo, qué tienes que esconder? Sales, hablas, dices 'me alegro por ti, enhorabuena Rafa', quedas como un señor y ya está. ¡Menos victimismo!", aseguraba Susanna Griso sobre la actitud de Orestes tras su derrota en 'Pasapalabra'. "A veces se gana y a veces se pierde y lo suyo es encajarlo con normalidad y cuanto más lo verbalices mejor porque luego sino das pie a especulaciones que no te gustan. No puedes pretender que de un día para otro no se hable nada y que la gente no especule", añadía. La catalana no duda de que Orestes sea un 'tío genial' como le calificó su compañero Diego Revuelta y, con esta reflexión, solo quiere darle un consejo. "Se lo digo porque es un consejo desde el cariño, de los que llevamos un poquito más en televisión y sabemos que estas cosas funcionan así", comentó.