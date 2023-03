Que alguien se lleve el bote de 'Pasapalabra' es todo un logro. "El mayor bote de la historia", así lo ha anunciado Antena 3. Se trata de un premio por más de 2.200.000 euros y se lo llevarán alguno de sus concursantes actuales, Rafa Castaño u Orestes Barbero, dos caras ya muy conocidas en el mundo de la televisión, pero... ¿Quién es Orestes?

Orestes Barbero nació en Burgos y tiene 26 años. Estudió Filología, está cursando la carrera de Filosofía y asegura que le gustaría ser profesor. Además, el concursante dedica parte de su tiempo de las grabaciones de 'Pasapalabra' en Madrid para estudiar, así compagina todo a la vez.

El burgalés tiene perfil de Instagram, donde se describe como: "Entre tierras castellanas y navarras. Filosofía. Todo un afortunado". Entre sus publicaciones no solo podemos ver imágenes del programa, también su lado más personal: rodeado de familia y amigos. En lo referido a si tiene pareja, Orestes siempre ha sido muy cauto. A pesar de los rumores con una amiga suya de Instagram, nunca ha confirmado nada.

Hizo su debut en el programa en 2016, cuando se emitía en Telecinco con Christian Gálvez, presentador de 25 palabras. Según explica, se convirtió fan del concurso mientras hacía las visitas a su tía, que tenía el programa sintonizado. Desde entonces le picó la curiosidad y con 19 años se presentó.

Actualmente, Orestes es el primer concursante que lleva más de 300 programas en 'Pasalabra'. De hecho el 13 de diciembre de 2022 fue su 'aniversario': "Eres historia de este programa y hay que ser muy espartano para aguantar tantas batallas", le dijo el presentador Roberto Leal, que también conduce 'El desafío'

Asimismo, cabe destacar que 'Pasapalabra' no ha sido el único formato televisivo donde Orestes nos ha mostrado todo su conocimiento general, también participó en 'El cazador' de RTVE en 2020.