Rafa Castaño es un hombre feliz después de haberse llevado más de 2 millones de euros en el mayor premio de la historia de 'Pasapalabra', pero muchas de las miradas también se centraron en su contrincante, Orestes Barbero, y es que era inevitable pensar en él después de perseguir el bote durante 360 programas. Aunque no se ha ido de manos vacías (programa a programa ha ido recaudando y se ha llevado más de 250.000 euros), a muchos de sus seguidores les daba pena que no se llevara el gran premio con tanto esfuerzo depositado en ello. Muchos incluso apuntaron a que, tras ser eliminado, estaba de 'bajón', pero ahora ha sido él mismo el que ha querido dar explicaciones, y te las desvelamos en el vídeo superior.

Orestes ha querido reaparecer en redes sociales, tras unos días de vacaciones para desconectar de su largo paso por el programa, y lo ha hecho para evitar más especulaciones sobre su estado de ánimo: como es lógico, estará dolido después de un año y medio dedicado a conseguir una meta que al final no ha sido suya, pero desde luego no está triste. De hecho, ha revelado que está "con mucha alegría" ahora que, de una vez, conseguirá retomar su vida. Eso sí, con los bolsillos mucho más llenos y con la fama que le ha dado ser finalista ante el bote más grande de la historia de 'Pasapalabra'.

Orestes es un largo conocido de los concursos de televisión, y es que, aunque se presentó a 'Pasapalabra' con sólo 19 años en 2016 -cuando se emitía en Telecinco-, pronto le picó la curiosidad y también participó en 'El Cazador' en 2020. Con la 'repesca' de ex concursantes, Orestes volvió al formato, esta vez en Antena 3, y ha conseguido hacerse un gran hueco en el Olimpo de jugadores más ilustres del 'show'.