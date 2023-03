Samantha y Jordi están de lo más exigentes y así lo han demostrado en estos dos primeros programas. Acaba de empezar esta nueva temporada y dos aspirantes ya han tenido que abandonar el concurso. ¿Quiénes han sido los expulsados? Te contamos todo lo que ha pasado hasta ahora en MasterChef 11, ¡incluso hay repescada!

Hubo sorpresas en el segundo programa. Después de la primera pruebas de exteriores, solo un equipo se salvó de la prueba de expulsión, donde tuvieron que aprender a administrar el dinero que los jueces les dieron para gastar en el supermercado: 70 euros entre todos. Algunos de los primeros en entrar a comprar pensaron en el resto de sus compañeros, pero otros no. El resultado fue que la última en entrar, Rachel, se quedó sin dinero para sus ingredientes. Los jueces le dieron una caja con básicos con la que se tuvo que apañar, pero no fue suficiente. Fue la peor de la prueba, aunque tuvo una segunda oportunidad.

La prueba de la repesca

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡Decisión final! Karla se convierte en nueva aspirante de #MasterChef 11 y @rachelmchef11 se despide de las cocinas https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Yiy5PPSL2p — MasterChef (@MasterChef_es) March 28, 2023

Rachel se la volvió a jugar una última vez con dos candidatos a aspirantes que recibieron el delantal negro en el casting: Karla e Israel. Carla ha sido la primera en presentar su elaboración: 'Desayuno de arepa'. "¡Qué pinta! El huevo está perfecto. La arepa, bien cocinada. Está todo rico", ha dicho Samantha Vallejo-Nágera. Israel ha presentado 'Improvisando ando', un intento de brazo de gitano que no ha salido como esperaba. "Tu plan era kamikaze", dice Jordi Cruz.

Sin embargo, fue Karla la mejor de la prueba y la que tuvo la oportunidad de ingresar al programa como nueva aspirante. Rachel fue la expulsada, que abandonó el plató con Israel, que se quedó a las puertas del concurso. "Me voy bastante triste porque soy una persona que aprovecha cada oportunidad y sé que hubiese aprovechado cada segundo en este programa", dice Rachel. La segunda expulsada de MasterChef 11 señala a Eneko, Lluis y Camino como sus favoritos para ganar el talent culinario.