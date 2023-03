Asraf Beno es uno de los concursantes más sensibles de esta edición de Supervivientes. El novio de Isa Pantoja, ha sido todo un descubrimiento para gran parte de la audiencia que ha destacado la facilidad que tiene el joven para llorar cuando algo le afecta especialmente, como ha ocurrido con su última bronca con Manuel Cortés. Una sensibilidad que, lógicamente, también le ha salido al hablar con Adara sobre los planes que tiene al salir de Honduras: casarse con Isa Pantoja. Después de meses de hablar de la boda con polémicas incluidas, todos los preparativos están a punto para llevar a cabo el gran día que ya tiene fecha. "Vamos a casarnos este año... si podemos, y quién sabe, luego hijo y lo que venga. Tengo claro que quiero estar con ella toda mi vida, y ella también", aseguraba Asraf.

Channel 5

El joven, con lágrimas en los ojos aseguraba a Adara que estaba aprendiendo a llorar menos, algo que a su compañera le sorprendía puesto que no entendía porqué tenía que aprender eso, incluso le confesaba que le parecía increíble que llorara y se emocionara cuando hablara de su chica "y sobre todo, que sea recíproco".

"El niño nos ha unido mucho, hacer cosas por el niño", aseguraba emocionándose Asraf quien se volvía a emocionar hablando de Albertito, "en verdad quiero a dos personas y me he separado de dos personas". En plató, Isa Pantoja explicaba que la relación entre su chico y su hijo es muy especial: "no es suyo pero lo quiere como si lo fuera", añadía, y en cuanto a los planes para tener hijos, Isa reconocía que "a partir del año que viene" se lo plantearán.

Kiko Matamoros, por su parte, señalaba que estaba "encantado de estar conociendo a este Asraf" y explicaba a Isa que "como madre tienes que estar orgullosa de la pareja que has elegido para que esté con tu hijo".