Supervivientes está que arde. La tensión en el grupo de los ahora Fatales se corta con un cuchillo. Adara y Asraf se encuentran totalmente separados de Diego, Manuel, Katerina, Arelys y Ginés, un enfrentamiento que genera broncas y más broncas en el concurso. Todo arrancaba cuando de buena mañana Asraf preguntaba cuál era el plan del día, a lo que Katerina respondía que preguntara más tarde porque "ahora no me apetece hablar de eso", lo que hacía que fuera Adara quien contestaba explotando contra la rusa a quien llamaba "princesita". Un estallido que continuaba más tarde.



Horas después, el grupo estaba bajando la leña a la playa, Katerina y Adara eran las dos últimas eslabones de la cadena. En un momento dado, Adara avisaba de que parasen porque iba a bajarse un momento pero la rusa no paraba. "Tíralo deslizándolo, no tirándomelos a la cabeza. Me vas a dar en la cabeza. Como me des con un tronco, la vamos a tener gorda", avisaba Adara. "Si tienes miedo de que te dé, siéntate. Lo estoy tirando ahí. ¿Me vas a pegar?", respondía provocativa Katerina.

Telecinco

Al segundo, había un nuevo estallido entre ellas que hacía que Adara señalara que Katerina y Manuel tienen una 'relación fake': "no se lo cree nadie, eso. Tenéis atracción cero. Atracción fatal. Vergüenza me daría a mi tener que hacer eso para aguantar en un concurso, guapa", aseguraba Adara mientras que Kat la acusaba de que Adara estuviera celosa, algo de lo que la ex Gran Hermana se reía quitándose burlándose de la rusa. "Me da pena, con treinta años y un hijo comportarse así", echaba en cara Kat.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El comentario dolía mucho a Adara, que se rompía a llorar junto a Asraf. "Me ha dicho que no soy un ejemplo para mi hijo ni para mi familia. Que pongo los cuernos... Me ha dicho de todo", le contaba a Asraf. "¿No decía que no sabía nada de realities, de nosotros...? O se lo dice Manuel o lo sabía", le respondía. Por su parte, Katerina comentaba al resto del grupo que "por salud me alejaré de quienes provocan estos follones", mientras que Diego calificaba a Asraf de "provocador nato".