El viernes pasado, Ferreras no estuvo al frente del programa matinal, ya que llegan las vacaciones de Semana Santa y muchos españoles se toman unos días de descanso. A lo largo de la historia del programa que también dirige el propio Ferreras, han sido muchas las personas que han sustituido al presentador. Una de las primeras en hacerlo fue Cristina Pardo, que estuvo en el programa entre el 2013 y el 2018. Tras la marcha de Cristina Pardo la encargada de sustituir a Ferreras era María Llapart, aunque en los últimos tiempos el relevo de García Ferreras caía en manos de Inés García Caballo o de Rodrigo Blázquez, presentador de La Sexta Clave. Pero este viernes hemos visto una cara nueva a los mandos del programa

Verónica Sanz, sustituta de Ferreras en 'Al Rojo Vivo'

El rostro que han utilizado en la última ocasión ha sorprendido a los espectadores. Era la primera vez que Verónica Sanz conducía el programa, pero la realidad es que no es un rostro desconocido para la cadena, ya que era la encargada de liderar el ya cancelado La sexta noche, un espacio que fue emitido durante nada más ni nada menos que 10 años.

Es una habitual en La Sexta por su paso por programas como "La Sexta Noche" o "Sábado Clave", aunque fue en el primero donde más destacó por presentarlo junto a Iñaki López hasta el 2022, año en el que el programa fue cancelado y pasó a ser "La Sexta Xplica", donde presenta "Sábado Clave", la sección de noticias.

Desde que Verónica, de 41 años, concluyó sus estudios universitarios, no ha cesado de trabajar. Sus primeros pasos los dio en la televisión catalana. Se especializó en periodismo deportivo, y pasó por Barça TV, lo que le abrió las puertas para colaborar en el programa deportivo Punto pelota. Sin embargo, su debut en Las mañanas de Cuatro, cambió el rumbo de su carrera, ya que se trataba de un magacín matinal en el que analizaban todo tipo de noticias, tanto nacionales como internacionales.

Isabel Zubiaurre, otra despedida de 'Al rojo vivo'

Esta tarde nos toca decirle adiós a @ZubiaurreTV



— Más Vale Tarde (@MVTARDE) March 29, 2023

El jueves, Isabel Zubiaurre ha dado el tiempo como un día más en Al Rojo Vivo. Sin embargo, al finalizar, el presentador ha querido dedicarle unas bonitas palabras. "Gracias por esa pasión", le ha indicado Antonio García Ferreras.

Un agradecimiento que ha dado paso a la despedida de la meteoróloga, que ya durante el día de ayer dijo adiós a Más Vale Tarde. "Gracias a vosotros, gracias al equipo, es brutal", ha confesado conteniendo la emoción. Isabel Zubiaurre ha reconocido que se lo "ha pasado muy bien" trabajando con ellos. "He flotado en este plató", ha asegurado. "Siempre en busca de filomenas y volcanes", ha indicado Ferreras. Un momento que ella ha aprovechado para asegurar que siempre estará "si le necesitan".