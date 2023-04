Katerina se ha roto por completo. La experiencia en Supervivientes está siendo muy dura para todos y la gimnasta ha tenido un momento en el que no ha podido más con la convivencia estallando en lágrimas. Y el estallido no ha sido otro que una noche horrible en la que ha sufrido un sinfín de picaduras en todo el cuerpo, incluidas las manos y la cara, que le producían gran picor. "No son solo la picaduras, es todo, abres los ojos y es todo un horror de playa, no quiero seguir aquí", reiteraba la gimnasta de origen ruso que estallaba por completo quedándose tumbada en la cabaña.

Con el apoyo de Arelys y Manuel, la gimnasta se quedaba tumbada llorando mientras el resto del grupo iba a pescar. "Quiero ir con mi madre", aseguraba Katerina quien se hundía por completo, consiguiendo recuperarse un poco a la vuelta de todos de la pesca. "¿Qué tal estás?", le preguntaba Ginés; "aquí... estoy...", respondía tímida.

Telecinco

Telecinco

Toda la mañana Katerina se mantuvo tumbada en la esterilla recibiendo el apoyo de sus compañeros, a excepción de Adara y Asraf que, a pesar de que se acercaron a preguntar, Kat les negó que estuviera mal. "Joder con la princesita, hay que llevarle el pescado a la boca. A ver si se han equivocado y se creen que estamos de vacaciones", comentaba Adara con Asraf.

Esta situación ha provocado en la Palapa una bronca contra Adara por ese comentario. "Es injusto que lo diga cuando ella no hace nada", aseguraba Arelys que la acusaba de no ir a pescar y hacer la comida "solo cuando ella tiene hambre". Una acusación que Adara negaba por completo pero que sus compañeros apoyaban.