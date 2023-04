Isa Pantoja ha llegado a Honduras. Con el objetivo de dar ánimos a Asraf en su segunda semana consecutiva nominado, la hija de Isabel Pantoja ha vuelto a pisar los Cayos Cochinos nuevamente, algo que no solo ha hecho una vez sino cuatro veces y es que la joven concursó en Supervivientes pero también visitó a sus familiares cuando estos pasaron también por la experiencia. "Estar aquí te traerá muchos recuerdos", le decía Ion Aramendi en su primera conexión desde la playa hondureña, a lo que Isa no podía evitar contestar con una sonrisa en los labios debido a las múltiples ocasiones en las que había acudido. Así que la siguiente pregunta del presentador era casi obligada: ¿Volvería Isa Pantoja a concursar en Supervivientes después de ocho años? La hermana de Kiko Rivera ni se lo ha pensado.

"Sí, volvería de concursante porque me trae muchos recuerdos", respondía contundente Isa Pantoja a Ion destacando que "es un concurso en el que me he implicado muchísimo" por lo que no la surge ninguna duda el poder volver a concursar.

En su edición de 2015, Isa fue expulsada en la semifinal frente a Nacho Vidal, una experiencia en la que tuvo una relación muy estrecha con Christopher que se malentendió desde España, lo que molestó al que por aquel entonces era su novio: Alejandro Albalá. De repetir, ella no sería la primera vez que un concursante repitiera, de hecho, en esta misma edición contamos con Raquel Mosquera que ya estuvo en la experiencia de Supervivientes en ediciones anteriores llegando también a la semifinal.